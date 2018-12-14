Выходные в Воронеже: Дед Мороз из Великого Устюга, клады и джаз

ВЫСТАВКА С КЛАДАМИ

14 декабря в краеведческом музее открывается выставка «Праистория Воронежского края: начало эры металлов», посвященная 100-летию академической археологии, юбией которой будут отмечать в 2019-м. Посетители увидят удивительный и своеобразный мир охотников, собирателей и рыболовов эпохи неолита- энеолита, пастухов, металлургов-литейщиков и даже воинов-колесничих эпохи бронзы, ведь экспозиция охватывает более 4000 лет - три крупные эпохи истории человечества - новокаменный, меднокаменный и бронзовый века.

- Выставка расскажет, как на территории Воронежского края произошла неолитическая революция, когда и почему каменные орудия труда сменились медными и бронзовыми, по каким признакам ученые различают археологические культуры, на чем древние племена передвигались по воде и суше, во что они верили и как эта вера отразилась в орнаментальных сюжетах на керамике, - отметили органихаторы. - Также мы покажем два потрясающих воображение клада, .найденных на территории нашей области. Один из кладов экспонируется впервые.

На выставке будет множество предметов, найденных на территории Воронежского края более чем за 100-летний период: от раскопок Воронежской ученой архивной комиссии в начале ХХ века до современной экспедиции музея и экспонатов, найденных в ходе полевых работ в 2018 году.

МУЗЕЙ В КИНО: МИКЕЛАНДЖЕЛО

15 декабря в 15.00 в кинотеатре "Спартак" покажут фильм из серии про художников - «Микеланджело: Любовь и смерть». Один из важнейших художников эпохи Возрождения стал объектом новой масштабной выставки в Национальной галерее в Лондоне. Автор величайших шедевров мировой культуры (Сикстинской капеллы, статуи Давида и «Манчестерской Мадонны») был и живописцем, и скульптором, и архитектором. Новый фильм о страстном и ярком творце исследует корни творчества Микеланджело и пытается создать максимально полный и истинный портрет великого художника.

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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ

15 декабря в концертном зале «Петровского пассажа» пройдет благотворительный концерт «Шедевры мировой оперной музыки», средства от которого будут перечислены в Российский детский фонд. Артисты Воронежского театра оперы и балета, ученики Воронежской специальной музыкальной школы (колледжа), участники клуба имени Теплитской исполнят арии и романсы русской и зарубежной классики. Начало в 18.00.

ПРИЕЗД ДЕДА МОРОЗА

В Воронеже празднование Нового года стартует с приезда главного зимнего волшебника страны - Деда Мороза из Великого Устюга. Дедушка приедет к нам в рамках ежегодного социального проекта «Путешествие Деда Мороза», который охватывает два десятка городов. И пробудет в Воронеже два дня - 15 и 16 декабря! Вместе с ведущей программы «Квартирный вопрос» Татьяной Грамон Всероссийский Дед Мороз поздравит детей с особенностями развития, деток из неблагополучных семей, оставшихся без попечения родителей, а также взрослых, которые продолжают верить в чудеса.

16 декабря пообщаться с Дедом Морозом смогут все желающие: волшебник ждет на уличный праздник в парке ТРК «Арена» (б.Победы 23а) в 14.00.

ТЕАТР В КИНО

16 декабря в 15.00 в кинотеатре "Спартак" очередная трансляция - в этот раз из лондонского театра Палладиум. Покажут мюзикл "Король и я" по книге Маргарет Лэндон «Анна и король Сиама». История жизни английской школьной учительницы при дворе короля Сиама (нынешний Таиланд) поражала воображение уже первых зрителей в 1956 году экзотическим противостоянием викторианских нарядов и устоев - и пышного блеска и деспотизма королевского двора. Сегодня показать столкновение двух цивилизаций без отчетливых намеков на «бремя белого человека» было непростой задачей, но режиссер Бартлетт Шер и хореограф Кристофер Гателли подошли к теме с размахом, фантазией и деликатностью одновременно.

Роскошные, поражающие воображение декорации королевства Сиам, яркие национальные костюмы, контрастирующие с пышными викторианскими нарядами главной героини, и захватывающий микс балета и традиционного сиамского танца, - и над всем этим царит чистое эмоциональное сопрано лауреатки премии «Тони» Келли О'Хары (Анна) и мощная игра харизматичного оскаровского номинанта, японской звезды Кэна Ватанабэ (Король). Заработав четыре премии «Тони» в США, это сверхудачное возрождение классики золотой эры мюзикла продолжило триумфальное шествие на подмостках Вест-Энда и - в залах кинотеатров.

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ДЖАЗ В ОПЕРНОМ

16 декабря в театре оперы и балета пройдет премьера концертной программы «Джазовые ритмы XX века». Труппа посвятит музыкальный проект 100-летию американского композитора, пианиста и выдающегося дирижера Леонарда Бернстайна. Он писал музыку в различных стилях и направлениях, в том числе, сочинял для театральных подмостков и кино.

- В исполнении артистов хора прозвучат произведения Бернстайна, тонко сочетающие в себе элементы джаза и блюза. Также в программе джазовая месса Боба Чилкотта, спиричуэлы и другие композиции, - сообщили в театре.

Над проектом работает режиссер Рената Чиркова, мультимедийным оформлением занимается художник по свету Ольга Кувакина. Концертмейстер - лауреат международных конкурсов Татьяна Николаева.

Концерт пройдет на малой сцене в театральном фойе 16 декабря, начало в 18.00.

РЕЗИДЕНЦИЯ ДЕДА МОРОЗА

Из своих далеких северных владений в Воронеж мчится Дед Мороз. С 15 декабря его лесная резиденция открывается на опушке волшебного леса в Нелже (ул. Лесная, 40). Детвору и взрослых ждет новая игровая театрализованная программа-путешествие. Гости попадут в сказку вместе с любимыми героями, Дедом Морозом и Снегурочкой, Бабой Ягой и другими волшебными персонажами, посетят настоящий терем новогоднего волшебника и сказочный лес, скатятся с ледяной горы, сами раскрасят новогодний имбирный пряник и выпьют чаю из пузатого самовара.

15 и 16 декабря в 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30.

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ВЫСТАВКА ВОРОШИЛИНА

На втором этаже атриума третьей очереди Центра Галереи Чижова можно увидеть работы известного воронежского художника Александра Ворошилина. Экспозиция «Путешествие во времени» представила горожанам 15 живописных полотен Александра Ворошилина, выполненных в 2018 году. Это серия задумчивых, иносказательных, порой философских работ, которые переносят зрителей между городами, странами, мирами - подчеркнуто реальных вещей и полуреальных, сотканных воображением автора.

Выставку можно посмотреть ежедневно с 10.00 до 22.00 бесплатно - до 27 декабря.

ВЫСТАВКА ГОЛЛЕРБАХА

В выставочном зале музея имени Крамского работает выставка «Живопись Сергея Голлербаха. К 95 летнему юбилею». Сергей Голлербах - один из самых ярких современных художников русской диаспоры второй волны эмиграции. Родившийся в Ленинградской области, он с 1935 по 1937 год жил в Воронеже в ссылке с родителями. В начале войны попал в немецкую оккупацию, был увезен на работы в Германию, после войны учился в Мюнхенской академии художеств, с 1950 года Сергей Голлербах проживает в Нью-Йорке.

Проект представил 45 экспонатов - живопись и графику автора из собраний Дома русского зарубежья имени Солженицына, музея имени Крамского и коллекции режиссера Елены Родиной.