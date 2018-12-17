В 2019 году время бесплатной парковки у воронежских школ, детсадов и медучреждений увеличится с 15 минут до 1 часа

17 декабря на 39-ом заседании облдумы в первом чтении был принят закон «О регулировании отдельных отношений в сфере организации дорожного движения в Воронежской области и признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Воронежской области».

Документ призван регулировать, в том числе, вопросы, возникающие при организации и осуществлении парковочной деятельности на территории региона. Разработанный депутатами фракции «Единая Россия» в Воронежской областной Думе закон должен снять остроту ситуации в сфере организации и осуществления парковочной деятельности в регионе.

– Такая необходимость вызвана общественным резонансом, а также изменениями в федеральном законодательстве. Разработанный в парламенте законопроект должен регламентировать ряд спорных моментов, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Он отметил, что осенью текущего года Воронежской областной Думой было инициировано широкое общественное обсуждение вопроса на нескольких площадках, проведены совещания, встречи депутатов с должностными лицами, представителями общественности, экспертами. Проанализирована ситуация в целом. Результатом всего этого стала разработка облдумой соответствующего законопроекта.

30 декабря 2018 года вступает в силу Федеральный закон, который предоставляет право субъектам РФ принимать законы и иные нормативные правовые акты субъектов в области организации дорожного движения. В том числе это касается правил создания и организации платных парковок на территории субъектов. Региональные законодатели имеют право регулировать ряд важных моментов, таких как время бесплатного нахождения на платных парковках и места, где запрещается создание таких парковок. Кроме того, субъекты могут расширять списки льготников и различных служб, имеющих право на бесплатное пользование платной парковкой.

После вступления в силу Федерального закона и соответственно областного, размер платы за пользование платными парковками будет пересмотрен.

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Что же изменится в 2019 году?

Во-первых, федеральный закон дал право регионам устанавливать временные периоды, когда платные парковки на государственных или муниципальных землях используются бесплатно. Воронежская областная Дума предложила установить бесплатный период в рабочие дни с 19.00 до 8.00 (сейчас парковки в центре Воронежа работают бесплатно с 20:00 до 8:00), а также в выходные и нерабочие праздничные дни круглосуточно.

Во-вторых, на каждой стоянке, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, мест отдыха, должно выделяться не менее 10% мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами.

В-третьих, предлагается выделить территории, на которых платные парковки запрещены. Это дворы многоквартирных домов.

В-четвертых, регион также имеет право определять категории льготников для бесплатного пользования платной парковкой. Воронежская областная Дума предлагает сделать ее для транспортных средств участников Великой Отечественной войны, бывших узников (включая несовершеннолетних узников), ветеранов боевых действий (из числа военнослужащих), членов многодетных семей. Кроме того, бесплатной парковка будет для транспортных средств, принадлежащих органам федеральной фельдъегерской связи, организациям федеральной почтовой связи, используемых в связи со служебной необходимостью, транспортных средств организаций, которые непосредственно используются в целях устранения возникших аварийных ситуаций ( водо-, тепло-, электро- и газоснабжение), а также для электромобилей.

– Также мы приняли решение, что на территориях парковок, которые прилегают к детсадам, школам и учреждениям государственного и муниципального здравоохранения, будет установлен бесплатный период пользования в течение одного часа, а не 15 минут, как сейчас, – отметил Владимир Нетёсов.

Срок внесения поправок в данный документ определен до 15 января 2019 года. Во втором чтении закон будет рассмотрен на ближайшем заседании Воронежской областной Думы.