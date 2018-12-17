2018-12-17T12:44:54+03:00
Общество

Лидеры получили признание

В минувшую пятницу, 14 декабря, в Воронежском концертном зале прошло вручение ежегодной премии "Лидер года"
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В этом году юбилейная церемония вручения премия получилась особенной - торжественной, трогательной и семейной одновременно.

Воронежским лидером 10-летия за выдающиеся результаты в разных областях жизни стал экс-губернатор Алексей Гордеев, который 10 лет назад выступил инициатором премии «Лидер года». За истекший срок она стала самым ожидаемым светским событием региона.

И в этом году теперь уже заместитель председателя правительства РФ принял участие в награждении, причем в двух ипостасях. Но перед этим гости вечера вместе с победительницей первого сезона "Голос" Диной Гариповой спели акапельно гимн России, после чего ведущий - известный журналист Владимир Молчанов пригласил на сцену губернатора Александра Гусева и Алексея Гордеева.

Как отметил Александр Гусев, лауреаты премии заслужили уважение своим трудом, талантами, смелыми поступками:

- Номинаций у нас много, победители – неизменно достойные люди. Мероприятие в формате «Лидер года» проводится уже в десятый юбилейный раз, и мы все помним, что инициатором его является Алексей Васильевич Гордеев, - напомнил глава региона.

В свою очередь Алексей Гордеев рассказал, что всегда с волнением приезжает в Воронежскую область:

- Я вспоминаю, как мы с нашими специалистами, отвечающими за внутреннюю политику, думали, как нам поднять людей, объединить, особенно молодежь. И тогда возникла идея воронежского лидерства. И вопрос не в том, кто в какой должности, кто сколько ведет за собой людей, а в том, чтобы человек понимал, что лидер – это, прежде всего, хозяин своей жизни, человек самодостаточный, который способен при любых условиях идти вперед и делать правильные, хорошие дела. Мы на этой сцене поощряли много людей, именно благодаря этим людям Воронежская область звучит. Нам нужно раскрыть потенциал каждого человека, именно от человека зависит, как будет развиваться село, область, наша страна.

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Затем он вручил дипломы "Лидер года" Алене Солнечниковой из села Нижнее Турово Нижнедевицкого района (номинация "Поступок") и председателю Воронежского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Станиславу Ходаковскому (номинация "Доверие"). Алена Солнечникова в сентябре этого года спасла Нижнее Турово от большого пожара - отбуксировала в поле на своей "четверке" горящий автомобиль односельчанина.

председателю совета директоров Агрокомплекса «Родина» Павлу Дьякову Александр Гусев вручил премию за «Лучший региональный проект», а учредителю ООО «ЭкоХлеб» Евгению Маслову - за «Прорыв года».

Всего в этот вечер награды получили 17 человек, в том числе Алексей Гордеев. Он стал "Лидером десятилетия". Чтобы вручить ему диплом, на сцену вместе поднялись губернатор Александр Гусев, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, главный федеральный инспектор по Воронежской области Александр Солодов и член Совета Федерации РФ Сергей Лукин.

- Не скрою, начальству приятно получать награды, хотя вы должны всегда понимать: именно люди и время расставят все по своим местам. Дай Бог, чтобы это совпало. С наступающим Новым годом, здоровья, счастья, успехов! Мы – команда! - сказал заместитель председателя правительства РФ.

Завершился праздник выступлением Дины Гариповой, народного артиста РФ Владимира Стеклова и группы "Кар-мэн".

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