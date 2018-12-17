2018-12-17T12:06:09+03:00
Общество

В Кремле вручили национальную премию «Марка №1 в России»

Это по-настоящему народный выбор, ведь в нем участвовала вся страна
Олег ИВАНОВ
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14 декабря в Государственном Кремлевском дворце прошла торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной премии «Марка №1 в России». В предновогоднем шоу, посвященном данному конкурсы, участвовали такие звезды, как Филипп Киркоров, Григорий Лепс или, например Тамара Гверцители и Валерий Меладзе.

Но мы хотели бы рассказать о другой звезде родом из Воронежа. Это не человек, но это бренд, за которым стоят сотни, если не тысячи людей. Речь, конечно же, идет о марке «Вкуснотеево», которая в 2018 году добилась одной из главных премий страны.

«Марка №1 в России» выручается с 1998 года, то есть нынешняя церемония стала юбилейной. Награда считается по-настоящему народной. Дело в том, что организаторы еще осенью публикуют анкету, которая включает один открытый вопрос «Вы считаете лучшим?» и далее следует лишь перечисление категорий товаров. Названия люди вписывают самостоятельно - соответственно они вспоминают те марки, которыми сами пользуются и которым доверяют.

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И знаете какое «имя» стало одни из самых часто упоминаемых в блоке «Продовольственные товары»? Правильно, «Вкуснотеево»! Воронежская марка победила сразу в трех категориях: «Молоко и сливки», «Кисломолочные продукты» и «Масло сливочное».

- Для нашей компании это действительно самая ценная награда. Выбор делали потребители - это высокая степень доверия к нашей марке и продукту. Такого рода авторитетная народная оценка – эквивалент нашего успеха и признания во всей стране, - сказал Анатолий Лосев генеральный директор компании «Молвест». - Качество – это ключевая составляющая успеха нашего продукта. Наша цель делать самые вкусные молочные продукты в каждой из молочных категорий. Потребитель ценит нас за вкус наших продуктов и их натуральность. Спасибо нашим потребителям за официальное признание – «Маркой №1 в России».

Уходящий год стал для всего предприятия «Молвест»– годом модернизации и обновлений, новых проектов и, конечно, успеха. Например, производство того же сливочного масла вышло на максимальные проектные мощности. В 2018 году обновилась линейка йогуртов и твердых сыров. Некоторые из них, кстати, уже отмечены как экспертным мнением, так и покупателями.

- В 2018 году компания открыла новую молочную ферму, которая специализируется по породе Джерси. Сегодня у нас уже десять своих ферм, общее поголовье составляет 24 тысячи голов. Собственное качественное сырье дает нам возможность производить свежие и натуральные продукты высокого качества, - подчеркнул Анатолий Лосев.

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