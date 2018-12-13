Свежая пресса: что происходит с газетными киосками в Черноземье?

В 2015 году в Воронежской области стартовала программа модернизации газетных сетей. Помните те, проржавевшие киоски, где плотно увешанные печатной продукцией витрины напоминали полотна Босха? От них было решено избавиться. Владельцев «нестационарных торговых объектов» освободили от арендной платы, а те в свою очередь обязались модернизировать торговые точки.

Нужны ли газеты в районах?

Когда вокруг все кричат: «Газеты умирают», - этот шаг кажется, мягко говоря, рискованным. Однако спустя год после того, как власти и предприниматели ударили по рукам, в Воронеже на перекрестке улиц Плехановской и Кольцовской появился первый современный павильон «Пресса» с панорамными окнами, кофейным аппаратом и бесплатным wi-fi. Сегодня таких павильонов в городе уже несколько десятков.

Ключевым стало решение увеличить площадь павильонов печатной продукции до 20 кв. м. Воронежцы могут зайти, что-то выбрать, полистать и купить. Внутри работают кондиционеры, так что летом здесь просто приятно находиться. Зимой же не приходится мерзнуть. К тому же в павильонах специально установили розетки, чтобы все желающие могли зарядить, например, смартфон.

Юрий Таранцов, председатель подкомитета ТПП Воронежской области в сфере СМИ, уверен, что маленькие киоски были проблемой. Ведь в павильоне продается от 600 до 1000 наименований печатной продукции. Все это нужно выложить так, чтобы человек мог их разглядеть.

- В павильонах, где продукция, как говорится, представлена в полный рост, и выручка, и оборот, и зарплаты хорошие. Да и просто комфортные условия, - комментирует Юрий Иванович.

Всего сегодня в Воронеже 236 нестационарных торговых объектов (НТО), специализирующихся на продаже печатной продукции, - до 2021 года большинство из них должны будут преобразиться в соответствии с городским дизайн-регламентом.

Региональные власти выделяют «продавцам газет» в районе 2,8 млн. рублей в виде субсидий на погашение затрат по благоустройству, электрификации и другим работам.

Но что же в области? Сети, к сожалению, не работают в районах. Они выставляют стойки в местных продуктовых магазинах, где люди могут покупать журнальную продукцию.

Где-то проявляют энтузиазм отдельные предприниматели, но в основном бремя распространения печатной информации по области несет «Почта России».

Бургеры вместо прессы

В Тамбове ситуация иная: «Роспечати» здесь уже давно нет - преемником ее «мощностей» стал местный бизнесмен. Правда, размах далеко не тот, что был раньше.

А несколько лет назад была ликвидирован и «Тамбовпечать». Места последней заняли киоски популярной в Черноземье сети общепита - теперь там продают круассаны и бургеры. Есть еще некоторые небольшие предприниматели, которые держат один-два павильона с газетами, но похвастать каким-либо успехами им трудно.

В чем же проблемы? Сами продавцы неохотно горят: «Было бы хорошо, если бы город, да и область снизили аренду или оказали какую-то помощь». Но ни в Тамбове, ни в Курске, ни в Белгороде, ни в Орле ничего подобного нет.

Важно развивать интерес к чтению у людейФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

«Нерентабельность» - это слово пугает и курян. В Курской области газетные киоски вроде бы не закрывают, улицы от них не «зачищают», администрация палки в колеса не вставляет, никто не прижимает. Казалось бы, все хорошо? Однако высокая плата за электроэнергию и аренду заставляют владельцев НТО постоянно думать о выживании.

- Сегодня в Курске работают 25 наших киосков, более-менее с прибылью. Несколько совсем убыточных пришлось закрыть из-за нерентабельности. У нас большие затраты на аренду и электроэнергию, плюс в каждом киоске два продавца, им тоже надо платить зарплату. Мы работаем для людей, чтобы они могли купить газетно-печатную продукцию, - комментирует Николай Жидких, гендиректор АО «Роспечать» Курской области.

В другой местной сети «Регион Пресс» тоже не хотят жаловаться, но проблемы у них те же, что и у «Роспечати».

Отрасли нужно выживать

Характерный пример: в прошлом году в Орле подняли арендную плату владельцам киосков, торгующих печатной продукцией. И что? Продавцы прессы поворчали-поворчали, да успокоились. Киоски-то не сносят - и то хорошо.

Похожая картина и в Белгородской области, хотя в целом о регионе говорить трудно, здесь также печатную продукцию гораздо легче найти в областном центре, чем где-то за его пределами. Не так давно сетью киосков стала управлять крупная компания «Сегодня-пресс Воронеж». Да и чиновники начали идти навстречу.

Тем не менее, на фоне Воронежской области напрашивается невольный вывод: если власти сегодня не заинтересованы в распространении печатной продукции, то и большого развития газетных сетей ожидать не стоит.

Может быть, Воронеж - исключение? Нет, обратите внимание на Липецкую область, которая в вопросе киосков «Пресса» идет своим путем. Региональные власти выделяют на их развитие до 5 млн. рублей в год.

Быть может, поэтому в регионе 177 таких киосков? 99 из них находятся в Липецке, а остальные 78 - в области. Это, кстати, единственный пример, когда «Роспечать» сохранила такую сеть в районных поселениях и небольших городах.

- Нашей отрасли нужно выживать, чтобы у людей была возможность в шаговой доступности получать печатную продукцию. Не могу сказать, что у нас есть какие-то серьезные проблемы. У нас есть возможность договариваться с властями, - комментирует Юрий Таранцов. - Вопрос в том, что нужно развивать и прививать в целом интерес к чтению среди людей. Быть может, у них не хватает средств. Ведь бумага дорожает - и это сказывается на ценах изданий и на кошельках наших читателей. Да и молодому поколению интереснее гаджеты. Но чтение газет, журналов, книг - это важно. Нужно развивать сеть павильонов. Например, включать их в туристические маршруты, чтобы каждый могу купить карту, книги, газеты или какой-то местный сувенир. Нужно искать новые пути для развития.