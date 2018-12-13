"Троепольский всю ночь делал своему умирающему псу искусственное дыхание"

О друзьях, переживаниях и интригах исхода советской эпохи "Комсомолке" рассказал воронежский писатель и журналист, член Союза писателей СССР и РФ Александр Лисняк.

"ТАЛАНТЛИВЫЕ ЛЮДИ - НЕ ПОДАРОК"

- Александр Алексеевич, как вы считаете - почему судьба поэтов, писателей в России так трагична?

- Для этого много причин. Ведь сами по себе люди талантливые чаще всего не подарок. Жизненный путь Николая Рубцова или воронежца Алексея Прасолова яркое подтверждение сказанному.И вредность характера вполне логична, если смысл жизни поэта доносить истину. Но кому ее понравится слушать? Я не исключаю, что и в нашем славном Воронеже сегодня живут большие и даже гениальные поэты и прозаики. Вот уже два десятка лет состоит в Союзе писателей России Алена Пояркова. Когда ее принимали, она была самым юным поэтом Воронежа. Совсем недавно большие подборки ее стихов вышли в крупных литературных журналах. На мой взгляд, ее лирика если не самая-самая, то равная среди первых. Но. В Воронеже не издано ни одного сборника ее стихов, не считая двух, малюсеньких за свой счет.

- То есть, нет пророка в своём отечестве? Но ведь есть же и очень известные писатели, например, Евгений Новичихин…

- Про известность – разговор особый, если даже говорить об искусствах вообще. В советские времена люди тянулись к высокому. Тогда было трудно достать билет в оперу или музеи, в книжные магазины выстраивались многочасовые очереди. Там известность что-то значила. Сегодня опросите сотни людей и вам вряд ли назовут хоть одного солиста Большого театра, балерину или художника. Молодежь воспитывается на низкопробных, часто пошлых песенках и других проявлениях масскультуры, пропагандируемых такими же деятелями. Если же отвечать на вопрос, нужно быть откровеннее. Поэт Твардовский известный, потому что мало кто не читал поэму «Василий Теркин». Вспомнив имя его земляка Исаковского, мы вспоминаем «Враги сожгли родную хату». Говоря о прозаиках Астафьеве, Распутине, Троепольском мы сразу вспоминаем «Царь рыбу», «Живи и помни», «Белый Бим черное ухо». Но вот вы назвали фамилию, а назовите-ка мне относящееся к фамилии произведение?..

- Затрудняюсь...

- Вот и вся известность. И это не единичный случай.

"ПОСЛЕ 93 ГОДА ВСЕ РУХНУЛО"

- Чем тогда жила страна, что у нас были такие герои, писатели?

- Если коротко – справедливостью или хотя бы верой в нее. Поэтому и писатели, и герои были настоящими. По долгу службы я достаточно хорошо знал каждого литератора. Очень близко общались с Евгением Люфановым. Есть о нем и несколько страниц в первой моей книжке «Визит к Евтерпе». Тогда каждый знал, что существованием некрополя с могилами Кольцова и Никитина мы обязаны ему: когда сносили кладбище для строительства Цирка, Евгений Дмитриевич лег под бульдозер. Кстати, книги дедушки Любыли переведены на китайский язык. А еще удивлял нас он тем, что мог часами читать стихотворения разных поэтов наизусть. Любое произведение, как бы Вы не старались, о чем бы не писали, в первую очередь расскажет об авторе.

Помню, собрали мы в Липецк бригаду по писательскому обмену и с нами должен был ехать Гавриил Троепольский. Вот-вот подойдет поезд, а его нет. Бегу к нему, это рядом с вокзалом. Открывает дедушка дверь весь в слезах: умирает Лель 2 (прототипа Бима звали Лель), он ему всю ночь делает искусственное дыхание.

Наш поэтический «кружок» формировался вокруг замечательного поэта и библиофила, бывшего фронтовика и скромнейшего человека Виктора Полякова. Он, пожалуй, единственный, с кем встречался и дружил, наезжая в Воронеж, Анатолий Жигулин. Его воспитанность и скромность поражали. В начале восьмидесятых по выходу его книги стихов «Возвращения», принимают Виктора Михайловича на собрании в Союз писателей. Возражающих не было и в Правлении, документы уходят в приемную комиссию в Москву. Через короткое время оттуда звонок, мол, вы там что, совсем офонарели, кого принимаете, он уже пять лет как принят по вашим же документам. Из-за своей природной вежливости Виктор Михайлович пять лет получал вполовину меньше за выступления, да и гонорар за книгу тоже был вполовину меньше. Рассказывать о литераторах того времени мне не хватит жизни. Особенно если учесть, что в середине восьмидесятых, когда нам удалось добиться Кольцовско-Никитинским дням литературы статуса Всесоюзных и «в гости к нам» двинулись писатели из всех городов и республик большой страны. На праздничной неделе залы Дома актера, театров и библиотек были забиты народом. Яблоку было негде упасть, в проходах не протолкнуться. На открытие праздника перекрывалось движение вокруг цирка…

- Александр Алексеевич , почему в советские времена Союз писателей объединял самых талантливых авторов, а сегодня в него можно вступить едва ли не с улицы?

- Нужно, наверное, пояснить, что прием в Члены СП был очень строгим. Необходимо было иметь минимум две изданные книги, три рекомендации членов союза, обсуждение на секциях, общее писательское собрание. В случае благоприятного исхода – очень строгий отбор в Москве … И было не редкостью, когда литератор, имеющий в арсенале две и более изданные книги, так и оставался без членского билета, в так называемом литактиве.

И вот представьте, что где-то сразу после переворота 93 года все это рухнуло. Как по мановению волшебной палочки все престарелые литактивисты получили членские билеты. Достаточно возрастные, они в считанные годы умирали, на их место принимались все новые, не отмеченные даже изданиями. Затем пошли и более молодые, тем паче, что так называемую книжку издать стало необычайно легко: напечатал на машинке несколько стишков в стиле «люби меня, как я тебя и будем вечные друзья», наскреб немного денег и забрал через неделю из типографии весь тираж, иногда аж 50 экземпляров. Совсем неважно, что ваши творения кроме жены – мужа так никто и не увидит. Когда десять лет назад я создал при воронежской писательской организации секцию писателей «Профи», все правление было против. В секцию вошли писатели из других регионов. Из воронежцев: прозаик Алексей Лисняк, поэт Алена Пояркова и я. Как результат: про Алену я уже сказал, Алексей публикуется во всех самых престижных журналах страны, является их лауреатом, в Москве выходят огромными (по нашим временам)тиражами книги, за которые он получает гонорар. И только в Воронеже его не издали ни разу. Меня из Воронежа просто выдавили, убрали из правления и просто стерли из памяти. Перестали печатать в журнале "Подъем", которым на тот момент руководил все тот же Новичихин.

Но слава Богу, журналы России и Беларуси мне не отказывают.

ВМЕСТО СКУМБРИИ В БАНОЧКЕ ОКАЗАЛАСЬ СТАВРИДА: ВИНОВНЫХ НАКАЗАЛИ

- Давайте поговорим о том, что лично мне ближе всего - о журналистике. Какой она была до и после перестройки. О чем писали, что было можно и нельзя?

- Разговор про свободу слова меня всегда веселит: это явно надуманная бузотерами и прочими революционерами проблема для достижения своих целей. Истинного художника никогда не останавливали запреты и цензуры, может наоборот, закаляли, совершенствовали… Сегодня у нас существует два разрешенных пути печатному слову. Это служение официальному курсу и «узаконенной» либеральной оппозиции. Причем первый путь почему-то называют патриотическим. А попробуйте покритиковать действия наших властей с точки зрения настоящих патриотов… Талантливый журналист или писатель не будет мусолить одни и те же темы, мысли, общеизвестные истины и факты – это пошлость. Все то, что у нас сейчас на радио, ТВ, в печати.

- К слову, почему в советское время люди безоговорочно верили печатному слову?

- Причин много. Тогда вообще верили. А если в СМИ вскрывался какой-либо недостаток, то за этим следовала действенная реакция в сопровождении гласности. Вот только один пример из восьмидесятых. Мой товарищ и друг поэт Анатолий Ионкин однажды в баночке вместо любимой скумбрии в собственном соку обнаружил ставриду. Я бы так и не отличил. Да и он никогда не был склочником, молча бы съел. Но ради интереса написал в "Известия"!!! Такая завернулась чехарда, но и факт установили, и виновных наказали, и нам доложили…

- Кто ваш любимый писатель? Кого читаете из современных авторов?

- Очень много. Хотя с современниками сложно, верить рекламе нельзя, все нужно читать самому. Например, много было об Алексее Иванове ("Географ глобус пропил" и т.д.), но еще больше о Захаре Прилепине. Прилепин, при всей моей симпатии к нему как человеку, никогда не станет моим автором. Совершенно не нужный мерзкий натурализм: ребята справляют за углом нужду, моча ручейками сливается в одну лужу под желтой пеной и т.д. И среди этого размытые характеры, немотивированные действия… А вот за Ивановым буду следить, буду читать.

НАША СПРАВКА

Александр Лисняк (род. в 1948 году в Лискинском районе Воронежской области) поэт, прозаик, член правления Воронежской писательской организации, автор книг «Яблочный дождь», «Гарем», «Визит к Евтерпе» и др. Главный редактор сетевого альманаха «Стражник». Сейчас живет в Белоруссии.

В ТЕМУ

Памятник Биму есть, а его автору до сих пор нет

Не так давно в редакции "Комсомолки" побывал председатель воронежского регионального отделения Союза писателей России Иван Щелоков. И вот что он сказал об установке памятника Гавриилу Троепольскому:

- Уже несколько десятков лет - с момента образования Российской Федерации - наша писательская организация обсуждает создание памятника Троепольскому. Монумент его герою - собаке - стоит в центре Воронежа. Но до сих пор нет памятника самому писателю - автору всемирно известного произведения, всколыхнувшего весь прогрессивный мир в 70-е годы благодаря теме жестокого отношения к животным. Нужно несколько десятков миллионов. Монумент не обязательно возводить на бюджетные средства - можно привлечь частные. Есть люди, которые финансировали установку памятников Есенину, Высоцкому. Да, это поэты колоссальной энергии, отразившие в творчестве свою эпоху. Но они никогда не были в Воронеже. Я за то, чтобы эти памятники были. Но нельзя забывать местную литературную историю. Говоря о памятниках, которых пока нет, назову еще одно имя: Василий Михайлович Песков. Это человек-легенда, человек, который прославил наш край на весь земной шар.