Воронежская «восьмерка» вернулась из поездки через Владивосток, Астану и Самарканд

Каждый из нас - неважно, 20 вам лет или 89, - наверняка вздыхал о большом путешествии. Прыгнуть в корзину воздушного шара и уплыть туда, куда гонит ветер. Наугад купить билет на самолет. Поехать туда, куда поведет дорога... Максим Попов и Юлия Русина просто взяли - и выполнили эту мечту. Здесь обращает на себя внимание не только маршрут, длина которого (вместе с поездками внутри городов) превысила 40 тысяч километров. Примечателен выбор транспортного средства.

- Это «восьмерка» 1987 года с двигателем 1,3 литра, - рассказал Максим в эфире радио «Комсомольская правда» (Воронеж, 97.7 FM). - По ПТС у нее 60 «лошадок», в действительности осталось, наверное, 40. Машина битая и крашеная миллионы раз. Последние лет пять она гнила во дворе у Юли (авто принадлежит ее отцу). Достоинство одно: машина на газе, что для путешествий сверхвыгодно.

Карта путешествия

«Из-за гор кто-то целился в нас лазером»

С чего же началась грандиозная четырехмесячная поездка?

- В июне гоняли на «восьмерке» в Крым. И все попутчики, как один, говорили нам: «Поезжайте в Грузию, там удивительно!». Решили: просто так ехать в эту страну - скучно. Надо усложнить маршрут. Например, попасть туда через... Владивосток. 13 июля поехали не на юг, а на север - в Москву.

А потом завертелось. Приехали на Дальний Восток - почему бы не завернуть в Китай? (Эту страну ребята посетили на своих двоих: оформить разрешение на машину было трудно.) Завернули в Бурятию? Надо посмотреть Монголию! В Душанбе у них спросили: «Вы что, приехали посмотреть Памирский тракт?»

Ребятам говорили, что на такой машине Памирский тракт не преодолеть

- А мы даже и не знали, что это за дорога, - говорит Максим. - Когда начали путь, все встречные нам говорили: «Вы не проедете на этой машине». И проехали! Это горная дорога, усеянная огромными каменными глыбами. Разъезд двух автомобилей там невозможен - да таких ситуаций обычно и не возникает, машины ездят редко. Кругом - безумно глубокие обрывы. Но это самая красивая часть пути. Стоило увидеть!

Кстати, на Памирском тракте хватало опасностей и без особенностей рельефа.

- Когда мы ехали вдоль границы Афганистана, с той стороны кто-то начал светить красным лазером. Прошлись каждому по лбу, как в кино. И вроде бы мы тогда посмеялись... Но пришло осознание: это же Афганистан! Это не пограничники - там их нет. И не дети - лазер был хороший, не игрушка из Китая...

Гостеприимство с ножом

Путешествие было сверхбюджетным. Ребята выехали из дома без тугого кошелька. Зарабатывали на топливо прямо в дороге, когда брали попутчиков через известные сервисы (или просто набирали их у автовокзалов). На жилье не тратились.

- Спали в машине - буквой «Z». Я на передних сиденьях, Максим - на задних. Иногда ночами было холодно... - рассказывает Юля. - Могли нормально не мыться неделями. Заходили в кафешки, умывались в туалетах. Сначала было тяжело привыкнуть.

- Только раз жили в хостеле за деньги, - добавляет Максим. - Это был Красноярск. Хотели попасть в заповедник «Столбы». Но в день нашего пребывания он оказался закрыт из-за того, что к людям вышел медведь. Ночь в хостеле прошла ужасно. После стольких дней в машине на кровати было неудобно, хотелось согнуться...

Бостон нашелся не в США, а в Узбекистане. Правда, звучит это название скорее как "Бустон".

По словам путешественников, в азиатских странах проблем с крышей над головой не возникало. Жители Таджикистана, например, охотно звали гостей из России к себе домой, в Монголии ребята ночевали в юрте.

- Кстати, в Таджикистане нас и заправляли бесплатно! - вспоминает Максим. - Получали визу в местном посольстве Ирана. Чтобы поговорить с консулом, потребовалось найти человека, который говорит на фарси. Попросили таджика, который стоял в очереди. Тот помог нам все перевести - и узнал нашу историю. А потом сказал: «Я владелец сети заправок. Можете заправляться бесплатно. Вы гости, и вам положено».

Впрочем, не все в этой стране оказались такими гостеприимными.

- В наш первый день в Душанбе нетрезвый мужик увидел воронежские номера и кинулся на машину с ножом. Оказалось, он когда-то сидел в тюрьме в нашем городе. Сказал, что все воронежцы - плохие люди, и заслуживают смерти. К счастью, друг его оттащил, и они уехали на такси...

Гостеприимный Узбекистан тоже порой готовил сюрпризы.

- Владелец одного кафе в Самарканде принес нам самсу и беляши, открыл колу. Говорил, что все это бесплатно, что обидится, если мы не возьмем. Когда решили сходить к машине, он сказал: «Оплачивайте то, что съели. И идите». Спросили: «А как же - бесплатно?». В этот момент вокруг стола появились человек десять с серьезными лицами. «Бесплатно будет завтра. Платите и катитесь отсюда».

В Африку - не слабо!

- Первые два-три дня приходилось привыкать к тому, что нужно постоянно ехать. А потом чувствовал, что могу хоть сутки за рулем провести, - делится Максим. - Но всегда нужно отдыхать! Лучший рецепт - 30 минут сна. И как будто всю ночь проспал!

Юля говорит:

- Мне ни разу не хотелось пересесть на другую, более комфортную машину. Потому что на «восьмерке» всегда чувствовался драйв и риск.

Машина действительно не доставляла больших страданий. Правда, семь раз приходилось менять «крабы» - детали подвески («больное место» ВАЗовских «зубил»). Два раза «восьмерка» не смогла забраться на горные перевалы на Памирском тракте - приходилось просить помощи у водителей редких попутных автомобилей. Весь остальной путь она проделала своим ходом (и никаких вам эвакуаторов!).

"Восьмерка" готова к новым высотам

Ребята готовятся к новому путешествию: хотят-таки доехать в Иран (визу-то получили) через Грузию (которая, напомним, и была первой целью путешествия). Максим мечтает о том, чтобы переправиться на пароме в Арабские Эмираты. Есть идеи вместе с «восьмеркой» посмотреть Европу и - внимание - Африку! Правда, о попутчиках там мечтать не приходится, потому затраты нужны куда более серьезные.

Максим заключает:

- Мы выехали без копейки в кармане. Встретили много людей, которые путешествуют автостопом. Кто-то зарабатывает тем, что пишет картины, кто-то - тем, что играет на гитаре. Если вам хочется путешествовать - делайте это. Деньги не важны!