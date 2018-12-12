Экс-главу «Павловскгранита» Сергея Пойманова опять приговорили к трем годам тюрьмы

В среду, 12 декабря, президиум Воронежского областного суда отклонил апелляцию бывшего руководителя ГК «Павловскгранит» Сергея Пойманова, сообщил адвокат потерпевшей стороны Евгений Пискунов. Решение суда бизнесмен выслушал по видеосвязи, находясь в московском следственном изоляторе. Защита Пойманова заявила о намерении обратиться с апелляцией в Верховный суд России.

Напомним, в сентябре 2018 года облсуд изменил для Сергея Пойманова условный срок на реальный – три года. После чего бизнесмена арестовали, а затем этапировали в Москву – по другому уголовному делу.

В Воронеже Пойманов был обвиняемым по ч. 2 ст. 201 УК РФ «Злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями». По данным следствия, в 2011 году он продал бетонно-растворный узел и земельный участок под ним завода «Павловскгранит-бетон», что привело к остановке производства. Недвижимость оказалась в собственности компании «Росгранит», аффилированной с Поймановым. Затем депутат через свою фирму ООО «ДорИнвестСтрой» еще раз продал имущество. На этот раз загадочному ИП за 15 млн рублей.

Ущерб от всех этих действий (почти 5,5 млн рублей) понес кредитор - ООО «Павловскгранит-Жилстрой». Кроме того, недополучили денег налоговая служба, Пенсионный фонд, департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области, Воронежская энергосбытовая компания – на общую сумму более 2,7 млн. рублей.

Защита Пойманова настаивала на том, что действия бизнесмена были совершены, когда банкротство предприятия уже было неизбежно. И просили переквалифицировать преступление на более мягкую статью - неправомерные действия при банкротстве. Однако это сделать не получилось.

В июне 2018 года Левобережный районный суд приговорил Сергея Пойманова к условному сроку. Однако ни обвинение, ни защиту это решение не устроило. В итоге облсуд оказался гораздо более суров к бизнесмену.

Еще в 2016 году Пойманов хотел стать депутатом. Не сложилось...Фото: patriot-rus.ru

Но все это, по большому счету, семечки по сравнению со вторым уголовным делом, по которому Пойманову тоже придется отвечать. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, из-за которых компания «Павловскгранит-Инвест» потеряла активы более чем на 900 млн рублей. Как полагают московские следователи, Пойманов вывел активы в офшоры, чтобы не платить крупнейшему кредитору предприятия – «Сбербанку». При этом бизнесмен в начале 2017 года попытался решить свои проблемы, продав компанию американским предпринимателям. При этом он обвинял «Сбербанк» в том, что якобы этот финансовый гигант «отжал» у него крупное предприятие по добыче щебня. В итоге, похоже, сделал себе только хуже. «Сбербанк» после подачи иска из США (янки, понятное дело, пытаются отсудить купленное имущество) стал гораздо менее склонен к компромиссам.

Так что три года тюрьмы (уже меньше, учитывая, что Пойманов находится в СИЗО с сентября) - далеко не предел. Не исключено, что срок может быть еще увеличен.