2018-12-11T17:56:40+03:00
Общество

Салюты и фейерверки на Новый год 2019 в Воронеже: как и где правильно их запускать

Перед тем, как устроить шоу с пиротехникой, внимательно изучите правила их эксплуатации.
Олег ИВАНОВ
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Главное, чтобы пиротехника не испортила вам праздник, а украсила егоГлавное, чтобы пиротехника не испортила вам праздник, а украсила егоФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В прошлом, в преддверии Нового года мы проверяли на себе и на манекене Жоре, как правильно взрывать петарды. Хотели бы мы написать, что никто не пострадал – но нашему подопытному досталось не хило.

Так как в 2018 году в Воронеже, впрочем, как и раньше, какого-либо централизованного праздничного салюта не будет, то горожанам приходится самим устраивать пиротехнические шоу. Быть может, мы вас удивим, но, как сообщили нам в пресс-службе ГО ЧС Воронежа, запускать салют в обычном дворе среди многоэтажек нельзя. А какие же еще правила нужно соблюдать?

1) Перед тем, как устроить незабываемое шоу с использованием пиротехнических изделий, внимательно изучите правила их эксплуатации. Обратите внимание, с какого возраста разрешается использовать такие предметы, и не давайте их маленьким детям.

2) Не используйте самодельные пиротехнические изделия сомнительного происхождения, не имеющие сертификатов безопасности, а также с истекшим сроком годности. При покупке пиротехнических средств обращайте внимание на производителя, наличие штрихкода, инструкцию по использованию, срок годности изделия. Помните, после трех лет хранения пиротехническая продукция может стать смертельно опасной. Изделия с дефектами, вмятинами, подмокшие могут внезапно загореться. Пиротехнические изделия хранить вне упаковки запрещается.

3) Нельзя использовать фейерверки, хлопушки, петарды и другие пиротехнические изделия на территории взрыво- и пожароопасных объектов (АЗС, в полосах отчуждения железных дорог, ЛЭП, газопроводов).

4) Нельзя применять пиротехнические изделия в зданиях и сооружениях. Ни в коем случае не пользуйтесь пиротехническими средствами дома и не запускайте их с балкона. Особенно будьте внимательны в большой праздничной компании.

5) Чем дальше от домов и построек запуск – тем лучше. После поджога фитиля сразу отходите. Помните: ящики с салютами обязательно прижать чем-нибудь чтобы исключить переворачивание при отдаче. Зрители должны быть на безопасном расстоянии.

6) Не собирайте упавшие на землю остатки ракет, они могут взорваться в руках.

7) При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.

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