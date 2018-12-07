2018-12-07T13:35:43+03:00
Общество

Нашу экономику лишают будущего

Накал «бензиновых страстей» спал в России и Франции почти одновременно. Но по абсолютно разным причинам
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Французы заставили правительство считаться с их мнением: оно отменило решение о росте акцизов на бензин. А нам временно повезло: резко упали мировые цены на нефть. В результате вертикально интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК) стало выгоднее продавать продукцию НПЗ в России.

В результате, предложение на бирже подросло, цены слегка «просели». Правда, вовсе не пропорционально ценам мировым. Будь у нас реальный рынок, когда 100% добываемой нефти шло через биржу, мы бы сегодня получили снижение цен на АЗС рублей 7, а то и 10 за литр.

Но у нас всё, что связано с нефтепродуктами, мало имеет отношения к реальному рынку. Государство, навешивая всё новые налоги и акцизы, превратило бензин в «волшебную кормушку». Не хватает денег на очередную «стройку века», или надо помочь олигарху, попавшему под санкции? Просто добавим акцизов, и возьмем у автовладельцев еще.

Точно также смотрит на нефть топ-менеджмент ВИНКов. С каждым днем аппетиты растут. И «кормить» их, в конечном итоге, приходится тем же людям, что уже заплатили по всем акцизам и налогам.

Да, есть еще мы – независимые сети АЗС, так называемый «малый и средний бизнес». Поддерживать нас и развивать – любимая тема российских политиков и экономических форумов. На словах правительство РФ только и делает, что создает для нас «максимально комфортные условия». На деле – все иначе!

Где-то месяц назад я был в Москве на форуме, посвященном госпрограмме «Расширения использования природного газа в качестве газомоторного топлива». Тема архиважная – и для экономики, и для «социалки». Сельское хозяйство, междугородние перевозки, коммунальные службы – по всем этим, и массе других, направлений можно добиться снижения топливных расходов в 2,5-3 раза! А это уже - рост уровня жизни, реальной покупательной способности населения и т.д. Плюс, конечно, экология, и резкое уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.

Для понимания: в Воронеже всего пять метановых АЗГНКС. Две построили еще при СССР, три - принадлежат «Роснефти». И на словах власть призывает малый бизнес: стройте! Вкладывайте! Развивайтесь!

Но как?! Судите сами. Средняя стоимость АЗГНКС - порядка 180 млн. рублей. То есть в три раза выше, чем у обычной стандартной АЗС. Минэнерго декларирует, что 40 млн. руб. будет компенсировано. Но где независимая АЗС возьмет еще 140 млн.? Логично, что эти средства должны быть направлены из прибыли заправочной станции – в бизнесе только маржа является источником развития.

Но то же самое правительство, которое предлагает независимым топливным компаниям строить АЗГНКС за счет маржи, берет и ограничивает эту самую маржу размером в 4%. А этих процентов хватит только на оплату доставки бензина к АЗС, и на обслуживание кредита, привлеченного на закупку топлива.

Нет там ни работы станции с ее коммуналкой, вывозом отходов, зарплатой и экологическими взносами. И уж тем более нет ни копейки на развитие и строительство АЗГНКС.

Господин Сечин посоветовал независимым сетям АЗС зарабатывать на продажах кофе. И мы все активно следуем его совету! Продаем кофе, шоколад, скребки и щетки. Чтобы платить людям зарплату, держаться из последних сил. Но - не развиваться!

В результате, один из базовых секторов реальной экономики оказался просто лишен будущего. Но подавляющее большинство русских людей предпочитает не замечать таких вещей. Наши эмоции связаны с Америкой, Украиной, Венесуэлой, Сирией. А то, что мы остановили развитие, и неуклонно идем под откос, - беспокоит в России слишком малую часть населения.

Французов возмутил даже намёк на подобное. Что ж, как говорится, мы все имеем то, чего достойны.

Алексей Трепалин, президент Ассоциации топливного рынка г. Воронежа.

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