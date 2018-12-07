В Воронежской области создадут центры выявления и поддержки одаренных детей

Кроме того, в Воронежской области продолжится внедрение современных методов обучения и обновление образовательных программ, а также строительство новых школ и детсадов.

Бюджетные ассигнования на госпрограмму Воронежской области «Развитие образования» в 2019 году существенно вырастут, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. Если в 2018 году расходы на ее реализацию составили около 21,2 млрд рублей, то в следующем году – уже 26,6 млрд рублей.

– В Воронежской области на финишный этап выходит работа над главным финансовым документом региона будущего года. Рассмотрение во втором чтении проекта закона «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в региональном парламенте запланировано на 17 декабря, – отметил Владимир Нетёсов.

Он также сообщил, что расходы по некоторым статьям госпрограммы, направленной на развитие системы образования, существенно увеличатся.

– Рост финансирования здесь связан сразу с несколькими факторами – повышением оплаты труда работникам сферы образования, стартом нацпроектов, а также началом строительства новых школ и детсадов на территории региона, – перечислил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Так, на подпрограмму «Развитие дошкольного и общего образования» в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования объемом 21,5 млрд рублей (в текущем году – 16,8 млрд). В ней заложены средства на дополнительное строительство объектов образования в рамках областной адресной инвестиционной программы. В 2019 году эти расходы по сравнению с уровнем 2018 года увеличены на 1,9 млрд рублей, причем без учета средств федерального бюджета.

В рамках нового нацпроекта «Образование» из федерального и регионального бюджетов выделяется в общей сложности более 982 млн рублей на проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего».

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Кроме того, в рамках финансирования также предусмотрено создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационных центров системы образования. Проектом «Успех каждого ребенка» предусматривается создание на территории региона еще одного детского технопарка «Кванториум» (объем финансирования более 74 млн рублей) и центров выявления и поддержки одаренных детей (на эти цели заложено около 216 млн рублей).

На создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Воронежской области будет направлено 109,3 млн рублей (в текущем году около 88,8 млн рублей).

– Запланированные в следующем году расходы позволят в полном объеме обеспечить финансирование всех форм отдыха детей, – подчеркнул Владимир Нетёсов.

Расходы в сфере образования в целом по консолидированному бюджету в 2019 году планируются в сумме 31,9 млрд рублей с ростом к текущему году на 1,6 млрд рублей.

Автор фото: Фролов Михаил.