Выходные в Воронеже: 70-летие Шуфутинского, концерт Бублика, выставки

КОНЦЕРТ БУБЛИКА

7 декабря в Воронеже с концертом выступит Михаил Бублик. Яркий музыкант с выразительным голосом и неповторимым артистизмом, чье многогранное творчество (Бублик работает в таких, практически несочетающихся друг с другом жанрах, как рок, фолк, кантри, госпел, регги) отличается удивительной искренностью и душевностью исполнит в программе полюбившие поклонникам хиты и новые песни. Михаил выступает только живьем.

Концерт пройдет 7 декабря в ВКЗ, начало в 19.00.

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ВЫСТАВКА АЛЕКСАНДРА ВОРОШИЛИНА

«Галерея в «Галерее» открывает новую выставку. С 7 декабря на втором этаже атриума третьей очереди Центра Галереи Чижова можно увидеть работы известного воронежского художника Александра Ворошилина. Экспозиция «Путешествие во времени» представит горожанам 15 живописных полотен Александра Ворошилина, выполненных в 2018 году. Это серия задумчивых, иносказательных, порой философских работ, которые переносят зрителей между городами, странами, мирами - подчеркнуто реальных вещей и полуреальных, сотканных воображением автора.

Выставка открывается 7 декабря в 17.00. Выставку можно посмотреть ежедневно с 10.00 до 22.00 бесплатно - до 27 декабря.

МУЗЕЙ В КИНО: «Леонардо»

8 декабря в кинотеатре "Спартак" у цикле про художников покажут фильс "Леонардо". В его основу легла экскурсия по выставке «Леонардо да Винчи: художник миланского двора», которая прошла в Национальной галерее в Лондоне. Впервые под одной крышей было собрано более 40 работ Леонардо. В их числе - лондонская и луврская версии «Мадонны в скалах», «Дама с горностаем» из Кракова, «Святой Иероним» из Ватикана, наброски из личной коллекции королевы Елизаветы II и только недавно обнаруженный «Спаситель мира». Национальная Галерея готовила открытие этой эскпозиции около 15 лет, заключая договоренности с крупнейшими мировыми музеями. Ажиотаж вокруг этой выставки был такой, что цена билетов у перекупщиков поднималась до 700 долларов. Но теперь, благодаря фильму Фила Грабски, на этой выставке можно побывать по цене билета в кино.

Начало в 15.00.

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ТЕАТР В КИНО: «Девушка с Запада» и "С наступающим..."

9 декабря в 15.00 в кинотеатре "Спартак" в цикле театральных трансляций покажут включение из Метрополитен опера. «Девушку с Запада» нечасто можно увидеть на сцене. При этом она нисколько не уступает другим произведениям Джакомо Пуччини в красоте и лиричности, и авантюрный сюжет, разворачивающийся на фоне Дикого Запада, захватывает дух, подобно фильмам в жанре вестерн. Как и в других своих мелодрамах, композитор сталкивает двух героев из разных миров, но на этот раз любовная история заканчивается счастливым концом.

Постановка Джанкарло дель Монако в Мет всего четвертая за более чем 100 лет сценической истории «Девушки» в Нью-Йорке. Во всех них в центре внимания постановщиков дух Дикого Запада: салун, горы, городок золотоискателей, скорый суд и поцелуи на фоне заката. В роли романтических влюбленных на этот раз на сцену выйдут Эва-Мария Вестбрук и Йонас Кауфман.

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А в 19.00 в "Спартаке" прямая трансляция из театра "Современник". Покажут комедию "С наступающим..." режиссера Родиона Овчинникова с Сергеем Гармашом и Игорем Скляром в главных ролях. Остроумные разговоры о ценностях и смысле жизни, споры обо всем на свете, в которые включается и весь зрительный зал. Этот необычайный фарсовый и трагикомичный спектакль - яркое, смешное и грустное отражение всей нашей жизни с ее непредсказуемостью и крутыми поворотами судьбы...

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70-ЛЕТИЕ ШУФУТИНСКОГО

9 декабря воронежцев приглашает на юбилей Король шансона. Михаил Шуфутинский приедет с программой, посвященной своему 70-летию. Каждый концерт известного шансонье - это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и танцевать. В этот вечер юбиляр презентует большую концертную программу, в которой запланировано несколько незабываемых премьер, а также артист исполнит любимые поклонниками хиты «Третье сентября», «Еврейский портной», «Наколочка», «Марджанджа», «Соло», «Сгорая плачут свечи» и многие-многие другие песни.

Концерт пройдет 9 декабря в Event-Hall, начало в 19.00.

ВЫСТАВКА ГОЛЛЕРБАХА

6 декабря в выставочном зале музея имени Крамского открылась выставка «Живопись Сергея Голлербаха. К 95 летнему юбилею». Сергей Голлербах - один из самых ярких современных художников русской диаспоры второй волны эмиграции. Родившийся в Ленинградской области, он с 1935 по 1937 год жил в Воронеже в ссылке с родителями. В начале войны попал в немецкую оккупацию, был увезен на работы в Германию, после войны учился в Мюнхенской академии художеств, с 1950 года Сергей Голлербах проживает в Нью-Йорке.

Проект представил 45 экспонатов - живопись и графику автора из собраний Дома русского зарубежья имени Солженицына, музея имени Крамского и коллекции режиссера Елены Родиной.

ПРОСТРАНСТВО ВРЕМЕНИ

В музее имени Крамского открылась выставка «Пространство времени». В ней соединили работы двух художников. Татьяна Назаренко представила более 50 работ - живопись и инсталляции, а Игорь Новиков - 15 живописных полотен.

Творчество Татьяны Назаренко - о людях. Все ее картины просто заполнены людьми, которые куда-то спешат, размышляют, купаются, празднуют, танцуют, разговаривают - делают все то, что свойственно всем нам. Все ее персонажи принадлежат различным социальным мирам, но их образы по-человечески схожи, уязвимы и узнаваемы.

Картины Татьяны Назаренко хранятся в крупнейших музея Москвы и Санкт-Петербурга, Национальном музее «Женщины в искусстве» и Национальном еврейском музее в Вашингтоне, Музеях современного искусства в Софии и Будапеште, в Хельсинки, Пекине, Берлине, Братиславе и других художественных музеях мира и России, а также в частных коллекциях Германии, США, Финляндии, Японии, Франции, Швейцарии, Англии, Италии, Австрии, Голландии.

Игорь Новиков принадлежит к генерации московских художников-нонконформистов, чье творческое становление пришлось на эпоху развала Советского Союза. Он наблюдает за миром и в своих картинах отображает его изменения при помощи собственного изобретения - пиктограмм, которые искусно вписывает в свои полотна. По замыслу художника, пиктограммы на фоне мотивов картин великих классических мастеров являются символами сегодняшней действительности, определяют жизнь людей в современном мире, в то же время, сравнивая духовные ценности, которыми измеряется жизнь человека.

Работы Игоря Новикова находятся в музеях и частных коллекциях многих стран мира и продаются через такие аукционные дома, как Сотбис, Филлипс Де Пюри, Бонхамс в Лондоне и Нью-Йорке и Коллер в Цюрихе.

Выставка продлится до 20 января.

Сходите в музей имени Крамского.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОЛЛЕКЦИЯ СТАРИННЫХ СУМОЧЕК

В музее имени Крамского работает выставка «Дамская сумочка». Свою коллекцию женских аксессуаров XIX-XX веков привез в Воронеж Ярославский художественный музей, в собрании которого более сотни экземпляров. Воронежцам представили более шестидесяти предметов, купленных музейщиками с 1980-х годов.

Эта выставка - не просто ряд экспонатов, а целая история эпохи, стилей, форм, материалов, наконец, история женщины - ее характера, меняющегося вкуса. Дамскую сумочку можно сравнить с холстом, на котором каждый мастер воспроизводит все что угодно: сценки, узоры, пейзажи, орнаменты, таким образом, делая каждый образец настоящим шедевром, который может рассказать много интересного о своей владелице, - сказали организаторы на открытии экспозиции.

Под стеклом - необычные сумочки из Европы - из гобелена, кожи, замши, металла, расшитые бисером и цветными нитями. Наиболее интересные экспонаты - сумочка со свистком, предназначенным для отпугивания хулиганов, кошельки из перламутровых раковин начала XX века (они в длину не более 3 см), вязанные бисером кошельки, сумочки-кольчужки - собранные из мелких металлических звеньев.

Выставку можно посмотреть на третьем этаже основного здания музея до 20 января.

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ