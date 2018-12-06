Дневник ведущего: как не превратить корпоратив в кошмар

Одним зимним утром вы можете почувствовать боль в ушах (от громкой музыки, что звучала на вчерашнем корпоративе), боль в ногах (от безудержных танцев) и боль в голове (напитки покрепче никто не отменял). Как не допустить того, чтобы появилась еще и боль в душе – сожаление от своих поступков? Ведущий Вадим Коробков делится опытом выхода из неожиданных ситуаций и историями о провалах людей, ответственных за праздник. Будет интересно и тем, кто хочет организовать корпоратив, и тем, кто намерен хорошенько на нем оторваться!

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В Москве больше трех тысяч ведущих. Многие из них – люди творческие, они получают искреннее удовольствие от работы. Другая каста – те, кто идут в профессию от безысходности. Дело в том, что порог входа в профессию очень низкий. Можно написать «ВКонтакте»: «Я ведущий». И маме своей сказать. Этого достаточно.

Как отличить одних от других? Смотрите по глазам! Дилетант вроде бы улыбается во все тридцать два зуба, но ему и страшно, и неудобно, и некомфортно. Есть люди, которые не понимают, что они делают и зачем. Если бы я обзванивал ведущих, то спрашивал бы: «А что вы будете делать у нас на мероприятии? Для чего вы нам нужны?»

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На свадьбе и корпоративе ведущий должен ставить разные цели. Свадьба – это мир, где есть главные герои и четыре лагеря: друзья невесты, друзья жениха, родители невесты, родители жениха (либо два лагеря, если все хорошо знакомы). Все они собрались, чтобы отметить объединение. Зачастую в центре – процесс знакомства. Это удачный старт взаимоотношений между людьми.

Корпоратив – уже укрепление взаимоотношений. Тут все всех знают. Цель корпоративного мероприятия – не просто увеселение. На работе люди сражаются с проблемами, а на корпоративе - радуются общим победам. «Мы молодцы!» - это лейтмотив. Молодцы, несмотря ни на что. Даже если компания весь год занималась тем, что скупала биткоины, а курс обрушился. Ведущий должен сказать о светлом будущем: «Ребята, 1 января «крипта» вырастет!». Основная его задача – сделать так, чтобы у людей загорелись фары.

Фото из личного архива Вадима Коробкова

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Самая распространенная ошибка ведущих – отсутствие фильтра. Вот увидели гостя-корейца - и начинают обращаться к нему «Ким Унаги-макиевич». Или вставляют шутки, что он на своей работе собаку съел. Другой пример – спрашивают у лысого, хочет ли он стать рекламным лицом шампуня. Гости, возможно, будут смеяться, но человеку это будет неприятно.

Иногда манера Гарика Харламова или Паши Воли приветствуется заказчиками. Но это скорее частные мероприятия, а не корпоративы.

Другая частая ошибка – путать имена, фамилии, неправильно ставить ударение. Знаю ведущих, которые даже в промо-роликах путаются с названиями компаний.

Некоторых можно упрекнуть в невнимании к аудитории. На выездном мероприятии в Грузии собрались спортсмены и чиновники федерального уровня – одни мужчины. Ведущий что-то говорил им двадцать минут. Потом один известный человек взял у него микрофон и, переходя на мат (что для него несвойственно), сказал: «Вот смотрю на уважаемых людей, которые находятся в зале. И уже в который раз слышу от вас фразу «Дамы и господа». Вот кто тут дамы, покажите пальцем?»

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Импровизации должно быть много. Важно понимать, о чем думают люди, что им интересно. Все смотрят Юрия Дудя – и ты посмотри. Нужно чувствовать аудиторию. Вот передо мной айтишники: «Ребята, сейчас фотографируемся все вместе. Ctrl+A, чтоб вам было понятно. Все Ctrl+С и Ctrl+V на улицу!» (компьютерные команды «Выделить все», «Копировать» и «Вставить», - ред.)

В идеале заказчики рассказывают о сотрудниках. «Вот это наш начальник охраны, с ним шутить нельзя, он за автомат сразу хватается...». Но чаще бывает по-другому: «Такой-то зал, такого-то числа. Приходите».

А еще нужно быть в пиковом состоянии: сытым, выспавшимся, свободным от других мыслей. Ты всегда понимаешь, что на тебе колоссальная ответственность, что от тебя зависит судьба мероприятия. Однажды прямо перед встречей с гостями попал в аварию. В мою новую машину въехали сзади. Но времени переживать не было. Поехал на праздник и даже получил определенное преимущество - авария стала хорошим поводом для шуток.

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Иногда ведущему приходится выкручиваться из самых неожиданных ситуаций. Летом крупная московская юридическая фирма заказала тимбилдинговое мероприятие на берегу озера. Пригласили 150 сотрудников. Вдруг стало невероятно холодно, пошел дождь и тут же вырубился генератор. 150 человек – и нет ни музыки, ни микрофона, даже чайник поставить нельзя. Организаторы плачут: новый генератор привезут только через три часа. Ну что, будем кричать! Три часа пытаешься сделать так, чтобы всем было весело.

А однажды у меня на мероприятии умер хомяк. Это была корпоративная тематическая вечеринка. Там сделали гонку хомяков. Нужно было вести перед зверьком палочку с привязанным кусочком сыра, чтобы он за тобой бежал. Но люди были уже пьяные, а потому вместо этого начали хомяков тыкать. До финиша дошли два, а одного «затыкали» до смерти. Я не стал рассуждать про организацию похорон, а сказал, что он устал, что это нормально. «Сейчас мы его взбодрим!». Кстати, в начале конкурса я просил дать хомякам имена. Умер у нас, кажется, Виталик.

Фото из личного архива Вадима Коробкова

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Звезды ведут себя на корпоративах очень по-разному. Встречаются неразговорчивые и совершенно нелюдимые артисты. Помню, как один известный исполнитель лет тридцати – не буду называть его имени - со сцены облил человека водой. Тот потянулся, чтобы просто пожать руку. Есть звезды, которые отрабатывают гонорар на сто процентов. Дмитрий Маликов - очень молодой, позитивный, активно разговаривает с аудиторией. Хорошее впечатление произвели Сергей Жуков из «Руки вверх», Алексей Кортнев, L'one, питерская группа «Марсель». Кстати, сейчас на корпоративы частенько приглашают хип-хоп звезд. Наверное, одни из самых востребованных - Элджей и Feduk.

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Важно уделить внимание рассадке гостей. Из-за ошибки может и драка случиться. Вспоминаю случай, когда рядом посадили пару и бывшую девушку парня. Дамы выпили, а потом пошли драться. Отмечу, что это было на свадьбе. На корпоративах драк не видел. Наверное, у людей есть определенный страх увольнения. Попадаются «короли вечеринок», которые перегибают с алкоголем, но это обычно комики, а не агрессоры.

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Чтобы не уснуть лицом в торте, надо до него дожить - и не уснуть еще в салате. Не экспериментируйте с едой и ее количеством, не смешивайте разный алкоголь. Гостям нужно понимать: корпоративное мероприятие – это все-таки не семейное. Люди тут близкие, но не настолько. Не нужно показывать себя с плохой стороны. Творить что-то безумное можно лишь в том случае, если ты не дорожишь работой и это твой последний день. Есть компании, с которыми я сотрудничаю не первый год. Замечаю: если кто-то ляпнул что-то не то или повел себя некрасиво, то в следующем году на корпоративе его нет. Понимаю, что после мероприятия к нему присмотрелись. Не нужно быть совсем тихим и грустным – это тоже заметно. Веселитесь и создавайте веселье, участвуйте в конкурсах! Но не нужно вести себя вызывающе: приставать к кому-то, кричать матом...

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Подготовка корпоратива в регионах и в Москве существенно отличается. В Воронеже, например, есть ограничения по выбору площадок и исполнителей, ответственных за праздник. Поэтому бронировать хороший зал нужно заранее – лучше вообще в августе-сентябре. А вот в Москве рынок более серьезный. Можно делать выбор буквально за два дня до торжества.

Самые популярные даты декабря – последние пятницы и субботы года. Почему бы не рассмотреть будни? Вполне реально найти незанятые дни и вдобавок сэкономить львиную долю бюджета.

Основная трата на мероприятии – еда. Бывает, что организаторы тратятся на зал, но экономят на блюдах. Это неправильно! Если еда будет ужасная, люди быстро захотят домой. Нужно учитывать специфику компании. Среди айтишников, например, сейчас много вегетерианцев.

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За последние пять лет корпоративы серьезно изменились. На мой взгляд, люди стали более интеллектуальными. Пришло поколение Z, у которого шире доступ к информации и которое получает ее в больших объемах. Общая тематика корпоративов - а-ля «Великий Гэтсби» или «лихие девяностые» - уже не катит.

Главные тренды: сценарии под конкретных сотрудников, интеллектуальные игры – «Что? Где? Когда?», квесты. Заметен упор на мультимедийный контент - на экран.

В этом году популярна тема юмора: снятые коллективом смешные видео, конкурсы интерактивов, stand-up вечера, где выступают сотрудники. Это и для бюджета компании не так накладно, и для работников весело.

Часто компании предпочитают корпоративы, связанные с символом года. По поводу свиньи заказов у меня пока не было.