2018-12-10T13:10:46+03:00
Общество

В Воронежской области расходы на охрану здоровья матери и ребенка в 2019 году составят более полумиллиарда рублей

Как сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, в сравнении с текущим годом финансирование на эти цели вырастет почти в 3 раза
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Мероприятия в данном направлении включают создание условий для оказания доступной и качественной медпомощи детям и матерям, совершенствование и развитие дородовой и послеродовой диагностики, профилактику и снижение количества абортов.

В 2019 году из областного бюджета также будет профинансирован ряд новых направлений в сфере регионального здравоохранения, связанных с началом реализации федеральных национальных проектов, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

– В Воронежской области на финишный этап выходит работа над главным финансовым документом региона будущего года. Рассмотрение во втором чтении проекта закона «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в региональном парламенте запланировано на 17 декабря, – отметил Владимир Нетёсов, и подчеркнул, что расходы по некоторым статьям госпрограммы, направленной на развитие системы здравоохранения, существенно увеличатся.

В целом финансирование здравоохранения в Воронежской области будет осуществляться из трех источников: средства обязательного медицинского страхования, средства областного бюджета и доходы от платных услуг учреждений. Ожидается, что общий бюджет здравоохранения в 2019 году вырастет на 2 млрд 508 млн рублей к текущему году и составит 38 млрд 980 млн рублей. В следующем году впервые за 15 лет планируется выйти на полностью бездефицитную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи за счет средств областного бюджета.

.

.

В рамках программы «Развитие здравоохранения» на совершенствование оказания скорой, а также специализированной (включая высокотехнологичную) медпомощи заложено почти 3 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем в текущем году. Увеличение параметров финансового обеспечения этого направления обусловлено началом реализации с 2019 года федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», на который в следующем году предусмотрены средства в объеме почти 209 млн рублей, а также стартом федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» (в 2019 на его реализацию будет направлено более 736 млн рублей).

– Кроме того, в областной казне следующего года предусмотрено увеличение финансирования на охрану здоровья матери и ребенка в 2,6 раза – с 197,5 млн рублей до 510 млн рублей. На это также повлияло начало реализации федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи», – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

В рамках подпрограммы «Совершенствование системы территориального планирования учреждений здравоохранения Воронежской области» запланировано строительство объектов здравоохранения в сумме более 960 млн рублей (рост в 3,2 раза к уровню 2018 года).

Автор фото Маковеева Светлана

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Обращение к Владимиру Путину - наш последний шанс: президента попросили помочь мальчику, страдающему онкологическим заболеванием
Вопрос президенту на пресс-конференции озвучил журналист из Владивостока, которому написали жители Иркутской области в соцсетях [фото, аудио]
В Нововоронеже стартовало I открытое первенство по хоккею с шайбой среди команд Концерна «Росэнергоатом» на призы Фонда «АТР АЭС»
18 декабря 2018 года на нововоронежской Ледовой арене «Остальная» дан старт I открытому первенству по хоккею с шайбой среди команд Концерна «Росэнергоатом», городов-спутников и областных команд, посвященному Дню Энергетика
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24
На IX Платоновском фестивале в Воронеже не будет уличного парада и поднятия цен на билеты
Фельдшер воронежской «неотложки» попала в больницу из-за побоев дочери пациентки
В Воронежском зоопарке появились три новосела
Депутаты Госдумы попросят прокуратуру изучить обстоятельства гибели в Воронеже северного оленя
В Воронежской области подорожает проезд в электричках
Воронежцы получат больше возможностей парковаться бесплатно
Материнский капитал еще не использовали 40 тысяч семей из Воронежской области
Воронежских медрегистраторов научили вежливо и терпеливо общаться с пациентами
Лискинского маньяка поймали в Ростовской области
В Воронеже полицейский помог автомобилистке отремонтировать машину
В 2019 году около 90 тысяч воронежских пенсионеров будут получать федеральную социальную доплату
Владелец умершего в Воронеже оленя сообщил, что тот погиб от неумеренного кормления людьми
В Воронежской области пенсионеры-селяне получат в 2019 году особую прибавку в 1333 рубля
В центре Воронежа нелегально продают елки
Новый год в Воронеже 2019: под бой курантов на площади Ленина горожане будут развлекать себя сами
Воронежцам рассказали, когда будут выплачивать новогоднюю пенсию
В Воронеже открылась лыжероллерная трасса
В 2019 году пенсии в Воронежской области вырастут на 835 рублей
Воронежская УФАС усмотрела нарушение конкуренции в выборе без торгов подрядчиков Фондом капремонта
Белгородец убил жителя Воронежской области и спрятал тело под шифер
В Воронеже на остановке умер пенсионер