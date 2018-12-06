В Воронежской области расходы на охрану здоровья матери и ребенка в 2019 году составят более полумиллиарда рублей

Мероприятия в данном направлении включают создание условий для оказания доступной и качественной медпомощи детям и матерям, совершенствование и развитие дородовой и послеродовой диагностики, профилактику и снижение количества абортов.

В 2019 году из областного бюджета также будет профинансирован ряд новых направлений в сфере регионального здравоохранения, связанных с началом реализации федеральных национальных проектов, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

– В Воронежской области на финишный этап выходит работа над главным финансовым документом региона будущего года. Рассмотрение во втором чтении проекта закона «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в региональном парламенте запланировано на 17 декабря, – отметил Владимир Нетёсов, и подчеркнул, что расходы по некоторым статьям госпрограммы, направленной на развитие системы здравоохранения, существенно увеличатся.

В целом финансирование здравоохранения в Воронежской области будет осуществляться из трех источников: средства обязательного медицинского страхования, средства областного бюджета и доходы от платных услуг учреждений. Ожидается, что общий бюджет здравоохранения в 2019 году вырастет на 2 млрд 508 млн рублей к текущему году и составит 38 млрд 980 млн рублей. В следующем году впервые за 15 лет планируется выйти на полностью бездефицитную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи за счет средств областного бюджета.

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В рамках программы «Развитие здравоохранения» на совершенствование оказания скорой, а также специализированной (включая высокотехнологичную) медпомощи заложено почти 3 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем в текущем году. Увеличение параметров финансового обеспечения этого направления обусловлено началом реализации с 2019 года федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», на который в следующем году предусмотрены средства в объеме почти 209 млн рублей, а также стартом федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» (в 2019 на его реализацию будет направлено более 736 млн рублей).

– Кроме того, в областной казне следующего года предусмотрено увеличение финансирования на охрану здоровья матери и ребенка в 2,6 раза – с 197,5 млн рублей до 510 млн рублей. На это также повлияло начало реализации федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи», – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

В рамках подпрограммы «Совершенствование системы территориального планирования учреждений здравоохранения Воронежской области» запланировано строительство объектов здравоохранения в сумме более 960 млн рублей (рост в 3,2 раза к уровню 2018 года).

Автор фото Маковеева Светлана