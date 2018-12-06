Воронежская область за 9 место по экономике получит 715 миллионов рублей

В среду, 5 декабря, на заседании правительства РФ рассмотрели выделение федеральных грантов субъектам страны на следующий год. Воронежская область вошла в десятку регионов, показавших лучшие результаты в развитии экономики.

Общая сумма грантов, которую правительство РФ намерено выдать за высокие показатели эффективности деятельности органов исполнительной власти, составляет 20 млрд рублей. Причем первая десятка регионов получат 40% от этой суммы.

Как отметили на заседании правительства РФ, Воронежская область занимает девятое место в перечне субъектов РФ, достигших высоких темпов наращивания экономического (налогового) потенциала территорий за 2017 год. По итогам года регион получит из федерального бюджета грант в размере 714,84 млн. рублей.

С хорошими результатами и высокой оценкой работы региональных властей Александра Гусева поздравил заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев. Зампред выразил надежду, что Воронежская область не сбавит обороты и впредь будет сохранять свои позиции как одного из передовых и динамично развивающихся регионов. Губернатор, в свою очередь, поблагодарил вице-премьера и отметил, что все средства будут направлены на дальнейшее развитие экономики и социальное благоустройство области.

За последние несколько лет позиции региона существенно улучшились по большинству макроэкономических показателей, что нашло отражение в общенациональных рейтингах: 7 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата и 7 место по интегральному показателю качества жизни. Также в течение последних лет Воронежская область уверенно входит в десятку регионов-лидеров по темпам наращивания экономического потенциала.