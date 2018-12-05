Юные спортсмены из Воронежа примут участие во Всероссийских соревнованиях по мини-футболу

Финальные игры по мини-футболу (или как его еще называют футзал) среди юношей и девушек прошли в спортивном клубе «Энергия». Они состоялись в рамках городского этапа Всероссийских соревнований по мини-футболу. В играх приняли участие команды общеобразовательных учреждений Воронежа.

В результате серьезных спортивных баталий первое место заняли сразу четыре команды из Коминтерновского района - юношеская команда лицея №4, команда девушек и юношей школы №47, а так же юношеская команда лицея №8. Все они будут представлять наш город на региональном финале Общероссийского проекта «Мини – футбол - в школу», который пройдет 18-20 января следующего года.

Еще две команды из Коминтерновского района заняли второе место - воспитанницы гимназии УВК №1 и команда юношей из лицея №8.