2018-12-05T16:49:46+03:00
Общество

Юные спортсмены из Воронежа примут участие во Всероссийских соревнованиях по мини-футболу

Все ребята - школьники из Коминтерновского района
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Финальные игры по мини-футболу (или как его еще называют футзал) среди юношей и девушек прошли в спортивном клубе «Энергия». Они состоялись в рамках городского этапа Всероссийских соревнований по мини-футболу. В играх приняли участие команды общеобразовательных учреждений Воронежа.

В результате серьезных спортивных баталий первое место заняли сразу четыре команды из Коминтерновского района - юношеская команда лицея №4, команда девушек и юношей школы №47, а так же юношеская команда лицея №8. Все они будут представлять наш город на региональном финале Общероссийского проекта «Мини – футбол - в школу», который пройдет 18-20 января следующего года.

Еще две команды из Коминтерновского района заняли второе место - воспитанницы гимназии УВК №1 и команда юношей из лицея №8.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Обращение к Владимиру Путину - наш последний шанс: президента попросили помочь мальчику, страдающему онкологическим заболеванием
Вопрос президенту на пресс-конференции озвучил журналист из Владивостока, которому написали жители Иркутской области в соцсетях [фото, аудио]
В Нововоронеже стартовало I открытое первенство по хоккею с шайбой среди команд Концерна «Росэнергоатом» на призы Фонда «АТР АЭС»
18 декабря 2018 года на нововоронежской Ледовой арене «Остальная» дан старт I открытому первенству по хоккею с шайбой среди команд Концерна «Росэнергоатом», городов-спутников и областных команд, посвященному Дню Энергетика
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24
На IX Платоновском фестивале в Воронеже не будет уличного парада и поднятия цен на билеты
Фельдшер воронежской «неотложки» попала в больницу из-за побоев дочери пациентки
В Воронежском зоопарке появились три новосела
Депутаты Госдумы попросят прокуратуру изучить обстоятельства гибели в Воронеже северного оленя
В Воронежской области подорожает проезд в электричках
Воронежцы получат больше возможностей парковаться бесплатно
Материнский капитал еще не использовали 40 тысяч семей из Воронежской области
Воронежских медрегистраторов научили вежливо и терпеливо общаться с пациентами
Лискинского маньяка поймали в Ростовской области
В Воронеже полицейский помог автомобилистке отремонтировать машину
В 2019 году около 90 тысяч воронежских пенсионеров будут получать федеральную социальную доплату
Владелец умершего в Воронеже оленя сообщил, что тот погиб от неумеренного кормления людьми
В Воронежской области пенсионеры-селяне получат в 2019 году особую прибавку в 1333 рубля
В центре Воронежа нелегально продают елки
Новый год в Воронеже 2019: под бой курантов на площади Ленина горожане будут развлекать себя сами
Воронежцам рассказали, когда будут выплачивать новогоднюю пенсию
В Воронеже открылась лыжероллерная трасса
В 2019 году пенсии в Воронежской области вырастут на 835 рублей
Воронежская УФАС усмотрела нарушение конкуренции в выборе без торгов подрядчиков Фондом капремонта
Белгородец убил жителя Воронежской области и спрятал тело под шифер
В Воронеже на остановке умер пенсионер