Учитель физкультуры из Воронежа стала лауреатом национальной премии

4 декабря в Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2018 год. В номинации «Спорт для всех: лучший организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства, работы», победителем стала учитель общеобразовательной школы №55 Воронежа Любовь Саврасова.

Любовь Викторовна работает в СОШ № 55 учителем физической культуры с 2004 года, имеет высшую квалификационную категорию. С 2011 года является руководителем школьного физкультурно-спортивного клуба «Олимп». С 2015 года ведет общественную работу в качестве спортивного директора Воронежского регионального отделения ООФСО «Всероссийская федерация школьного спорта», также активно участвует в деятельности Общественного совета при управлении физической культуры и спорта Воронежской области, являясь авторитетным экспертом по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства и популяризации ГТО. В работе с населением пристальное внимание уделяет развитию массового и семейного спорта среди представителей различных возрастных категорий, подготовке к выполнению нормативов комплекса ГТО. Одним из своих профессиональных достижений Любовь Саврасова считает популяризацию физической культуры среди подрастающего поколения, участие в реализации программы развития массового школьного спорта и системы школьных физкультурно-спортивных клубов на территории региона.

Управление образования и молодежной политики поздравляет Саврасову Любовь Викторовну с блестящей победой и желает дальнейших успехов в профессиональной деятельности!