2018-12-05T16:42:53+03:00
Общество

Воронежцы смогут выбрать проект нового сквера на Московском проспекте

Он будет носить имя генерала Николая Ватутина
Татьяна МИСТЮКОВА
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Инициатива благоустройства нового сквера на Московском проспекте, 97 «с» исходит от группы воронежцев во главе с Людмилой Волковой. С соответствующим предложением она обратилась к руководителю управы Коминтерновского района Юрию Бавыкину. По задумке активных горожан, сквер должен носить имя уроженца Воронежской области, командующего Воронежским фронтом, генерала Николая Ватутина.

Юрий Бавыкин поддержал предложение Людмилы Волковой, а также предложил ей поделиться своими планами с педагогами и учениками расположенных вблизи сквера учебных заведений– школ №85 и 88, Детской школы искусств №7, гимназии №2. К этому списку Юрий Бавыкин также добавил школы №51. Территориально она находится далеко от будущего сквера, но могла бы оказать инициативной группе существенную помощь - дело в том, что на базе школы есть специализированные архитектурно – художественные классы от Воронежского технического университета. Руководитель управы предложил провести конкурс среди школьников на лучшую концепцию реконструкции сквера:

- Это станет отличным вкладом в патриотическое воспитание наших детей. Они почувствуют свою причастность к важному, серьезному делу, коим является благоустройство сквера, и никогда не станут крушить и ломать то, что было сделано при их непосредственном участии, - отметил руководитель управы.

Лучшие концепции выложат в сети интернет, чтобы воронежцы смогли проголосовать за понравившиеся проекты. Они найдут воплощение в благоустройстве сквера.

Людмила Волкова охотно поддержала инициативу руководителя управы района. Стоит отметить, что ранее жительница Воронежа одним из инициаторов реконструкции сквера «Их именами названы улицы», торжественное открытие которого состоялось в этом году. Одна из мемориальных досок памятного знака в этом сквере посвящена командующему Воронежским фронтом Николаю Ватутину.

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