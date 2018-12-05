2018-12-05T16:39:33+03:00
Общество

В Воронеже наградили победителей городских соревнований по футболу

Юные спортсмены получили медали, кубки, грамоты и мячи
Татьяна МИСТЮКОВА
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По этом поводу 1 декабря во дворце Детей творчества детей и молодежи состоялся спортивный праздник.

Начиная с 1999 года, управление физической культуры и спорта администрации Воронежа совместно с федерацией футбола проводят традиционные городские соревнования, в которых принимают участие более 10 тысяч футболистов.

Мероприятие открыли руководитель управления физической культуры и спорта Александр Бахтин и президент городской федерации футбола Александр Пешков. Они поздравили спортсменов с высокими результатами, поблагодарили тренеров за добросовестный и самоотверженный труд.

В церемонии награждения победителей также принял участие глава управы Советского района Иван Аристов. Он пожелал юным футболистам новых ярких побед.

Помимо медалей, кубков и грамот каждая команда получили по три футбольных мяча, предоставленных партнерами мероприятия.

Так, победителями первенства Воронежа среди детских и юношеских команд стали команда СДЮСШОР 15 (2007 год рождения), ФК Воронеж (2006), СОШ № 73 (2005), СДЮСШОР 15-Чайка (2004), СШ Факел-02 (2002-2003 годов рождения). Среди взрослых сильнейшими оказалась команда «Чернозем-Агромаш» (Воронеж), 2 место заняла «Олимпик-2» (Новая Усмань), третье - «Торпедо» (Рамонь).

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