2018-12-05T16:35:05+03:00
Общество

В Воронеже детсадовцы выяснили между собой, кто самый быстрый и ловкий

В Ленинском районе на базе спортивного комплекса «Энергия» прошли районные спортивные игры среди воспитанников муниципальных детских дошкольных учреждений «Малышок».
Татьяна МИСТЮКОВА
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В играх приняли участие 15 команд, в каждой из которых было по 10 участников в возрасте 5-7 лет. Состязания прошли по нескольким направлениям: челночный бег, прыжки в длину и через обруч и прочее.

Мальчишки и девчонки с восторгом бегали и прыгали, строили домики на скорость, стараясь опередить друг друга. Накалу спортивных страстей способствовала азартная поддержка многочисленных зрителей – друзей и родителей. По окончании соревнований все с удовольствием поучаствовали в танцевальном флешмобе.

В итоге первое место завоевала команда детского сада № 86, команда детского сада № 143 заняла второе место, а третье – досталось команде детского сада № 73. Победители и призеры спортивных игр «Малышок» получили грамоты, кубки и медали.

Провести состязание также помогли студенты факультета физического воспитания Воронежского государственного педагогического университета. Они подбадривали маленьких спортсменов и следили за регламентом мероприятия.

Как рассказали организаторы соревнования - работники управы Ленинского района - в играх в этом году приняло участие рекордное количество малышей. Стоит отметить, что соревнования среди воспитанников муниципальных детских садов проводятся каждый год. Они помогают укрепить здоровье карапузов, способствуют их гармоничному физическому развитию, а также формируют у дошколят интереса к занятиям физической культурой и спортом.

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