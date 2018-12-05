В Воронеже молодые семьи показали рай в шалаше

Конкурс "Рай в шалаше" проводится в Воронеже каждый год. Как рассказали в администрации областного центра, сначала в каждом районе города проходят свои отборочные туры. Таким образом, на финал конкурса каждый район отправляет свою лучшую молодую семью.

"НАША ИСТОРИЯ" ОТ ЛЕВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА

Так, в культурно-досуговом центре "Левобережье" в отборочном туре приняли участие три семейные пары: Артур и Виолетта Григорян, Мария и Михаил Асташовы, Владислав и Анастасия Кукарека.

Знакомство с участниками началось с творческого конкурса – «Визитная карточка». Каждая семья в коротком представлении постаралась рассказать о себе, своих увлечениях, секретах своего семейного счастья. Второе задание заключалось в приготовлении и представлении семейного блюда.

Конкурсантов оценивало жюри под председательством специалиста отдела по работе с молодежью и организации культурно-досуговой и физкультурно-спортивной деятельности управы Левобережного района Валентины Кулаковой.

Выступление Артура и Виолетты Григорян покорило жюри и зрителей своим творческим разнообразием и ярким художественным исполнением. Они продемонстрировали оригинальный номер - театр теней «Наша история» под аккомпанемент саксофона.

Именно они будут представлять Левобережный район в финале городского конкурса, который состоится 15 декабря в торгово-развлекательном центре «Галерея Чижова».

Все участники получили благодарственные письма управы района и памятные подарки. Украшением праздника стало выступление творческих коллективов культурно-досугового центра «Левобережье».

ПОЗИТИВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ БРАКА ПРИВЕТСТВУЕТСЯ!

В Железнодорожном районе отборочный тур прошел в клубе "Октябрь". В нем приняли участие молодые семьи Владислава и Ксении Греховых, Владислава и Софии Кузовлевых, Михаила и Ирины Папиных. Члены жюри, в число которых вошли представители управы района, территориального отдела ЗАГС Железнодорожного района, Централизованной клубной системы, а также оргкомитета городского конкурса, оценивали исполнительское мастерство, музыкальное и художественное оформление, наличие сценических костюмов, динамику, разноплановость выступлений, следование новогодней тематике. Также приветствовались юмористический настрой выступлений и позитивное восприятие семейных отношений.

По итогам районного этапа конкурса лучшей парой 2018 года, получившей наибольшее количество баллов и покорившей членов жюри мастерством в различных направлениях, стали супруги Владислав и София Кузовлевы. Все участники получили от управы района подарки. Кроме того, в этом году территориальным отделом ЗАГС Железнодорожного района учреждена специальная номинация «Самая сплоченная команда». Такой командой стала семья Греховых: молодожены получили от отдела ЗАГС специальный приз за умение быть единым целым, понимать друг друга без слов и чувствовать партнера на сцене.

Как отметили в мэрии Воронежа, конкурс "Рай в шалаше" способствует сохранению и развитию традиционных семейных ценностей: созданию семьи, рождению и воспитанию детей, любви и уважению молодоженов, стремлению молодых супругов к укреплению брака.