2018-12-06T09:30:01+03:00
Общество

Дорожники завершили ремонт подъезда к Воронежу с московского направления

На обновленном участке трассы появились третья полоса, заездные карманы для маршруток и 9 автобусных остановок
Татьяна МИСТЮКОВА
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4 декабря сотрудники ФКУ Упрдор «МоскваХарьков» (подведомственная структура Росавтодора) торжественно ввели в строй более 12 км трассы А-134 – участок от въезда в Воронеж до развязки на М-4 "Дон". Чтобы дорога служила долго, по традиции первой по ней прошла колонна из большегрузных автомобилей.

На ремонт участка федеральной трассы у дорожников без малого ушел год. За это время они расширили трассу, оборудовали 32 примыкания к главной дороге переходно-скоростными полосами, отремонтировали пролегающие под ней коммуникации, установили 9 остановок общественного транспорта, подъезд к пешеходным переходам оснастили нескользящим красным покрытием. И если до ремонта пропускная способность этого направления составляла около 3 тыс. автомобилей в час, то после она увеличилась до 5,2 тыс. Кроме того, дорожники установили более 20 км дорожного ограждения и 420 метров шумозащитного экрана.

В торжественном мероприятии по поручению главы региона Александра Гусева принял участие заместитель губернатора области Виталий Шабалатов. Он отметил, что данная магистраль является для региона ключевой – она связывает Москву с южными регионами страны. Трасса строилась не только для воронежцев, но и для всех тех, чей путь лежит через нашу область. А это как отдыхающие, так и коммерческий транспорт.

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– Дорога была построена в 1960 году и была рассчитана на пропускную способность того времени. Сегодня количество автотранспорта существенно выросло. Вы все прекрасно знаете, что данное направление востребовано и нашими жителями, которые в выходные выезжают за приделы города, и теми, кто проезжает транзитом. Расширение пропускной способности дороги дает возможность транспорту двигаться без пробок, что повышает комфорт в дороге, – подчеркнул заместитель губернатора.

Кроме того, Виталий Шабалатов рассказал, что обсудил с начальником управления автомобильной магистрали «Москва – Харьков» Федерального дорожного агентства Сергеем Недялковым благоустройство разделительной полосы между направлениями. Это украсит въезд в город.

Сергей Недялков пообещал все сделать весной. Он также поздравил своих сотрудников и воронежцев с окончанием капитального ремонта дороги и поблагодарил Госавтоинспекцию, мэрию Воронежа и правительство области за оперативную помощь в решении ряда проблем. Трудности возникали из-за того, что ремонт шел круглые сутки, без существенного перекрытия магистрали.

Помимо этого, глава Упрдора рассказал о планах построить над отремонтированной дорогой три надземных пешеходных перехода:

– Проекты сейчас находятся в работе. Один из них будет располагаться напротив «Града», два других – в двух километрах вправо и влево от сити-парка. Специально для людей с ограниченными возможностями переходы будут оборудованы подъемниками.

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