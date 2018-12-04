2018-12-04T16:29:21+03:00
Общество

Нововоронежскую АЭС и город атомщиков посетила группа журналистов из провинции Мерсин, Турецкая Республика

С 26 по 30 ноября 2018 года в рамках международного медиа-проекта «Атомы познания: от Нововоронежа до АЭС ”Аккую”» состоялся визит представителей СМИ региона строительства первой в Турецкой Республике АЭС «Аккую» на Нововоронежскую АЭС
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Этот медиа-проект направлен на укрепление российско-турецкого партнерства в области атомной энергетики, повышения привлекательности регионов расположения атомных станций и укрепления связей между ними.

За время пребывания в регионе расположения первого в мире энергоблока поколения 3+ турецкие журналисты посетили площадку шестого блока НВ АЭС, ознакомились с достопримечательностями Нововоронежа и Воронежа, побывали в гостях у семьи работника атомной станции, смогли оценить ассортимент и качество сельхозпродукции местных фермеров на Центральном рынке Воронежа.

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«Нам как журналистам, представляющим турецкую провинцию Мерсин, крайне важно было посетить Нововоронежскую АЭС, поскольку она является референтной станцией для проекта АЭС «Аккую», – озвучил цель визита корреспондент государственного информационного агентства «Анадолу» Сезгин Панджар. – Впечатления у нас самые благоприятные. Мы увидели, масштаб этого проекта: огромное количество работающих на станции людей; станция является одним из основных источников занятости для местного населения. И соответственно мы ожидаем, что у нас в провинции Мерсин реализация проекта АЭС «Аккую» окажет столь же благоприятное воздействие на развитие региона».

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В информационном центре Нововоронежской АЭС представители региональных СМИ Турецкой Республики приняли участие в предпоказе фотовыставки «Атомы познания: от Нововоронежа до АЭС «Аккую»», ставшей наглядным отчетом о посещении их российскими коллегами из газеты «Коммерсантъ» в Черноземье региона строительства АЭС «Аккую». Официальное открытие выставки состоится 6 декабря в 16:00 в Воронеже в атриуме третьей очереди «Галереи Чижова».

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

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Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 остановлен для проведения модернизации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

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