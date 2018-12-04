Ростехнадзор начал проверку готовности энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2 к физическому пуску

«Команда специалистов Нововоронежской АЭС будет активно участвовать в проведении проверки готовности к физическому пуску нового энергоблока поколения «3+» по трем направлениям: производство, документация и персонал. Мы уже работали со специалистами этой станции во время проверки энергоблока №1 НВ АЭС-2, поэтому рассчитываем использовать приобретенный опыт», – отметил заместитель начальника Управления по регулированию безопасности атомных станций и исследовательских ядерных установок Ростехнадзора Владислав Манаков.

Стартовавшая инспекция продлится две рабочие недели, и завершится 14 декабря текущего года. Комиссия рассмотрит значительный объем документации: акты сдачи в постоянную эксплуатацию зданий и помещений пускового объекта, акты рабочих комиссий о готовности технологических систем и оборудования энергоблока, протоколы испытаний систем безопасности и систем, важных для безопасности, документы, подтверждающие объем проведенных испытаний и проверок и так далее. Особое внимание специалисты уделят вопросам, связанным с профессиональной подготовкой и квалификацией персонала атомной станции.

По итогам проверки готовности энергоблока № 2 НВ АЭС-2 к этапу физического пуска будет составлен Акт и план мероприятий, после выполнения которых, будет получена Лицензия на эксплуатацию ядерной установки.

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Справочно:

Инновационные энергоблоки поколения «3+» имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивающие абсолютную безопасность при эксплуатации. В них использованы самые передовые достижения и разработки. Главной особенностью проекта ВВЭР-1200 является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности, делающих станцию максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям. Характерная особенность пассивных систем – их способность работать в ситуации отсутствия энергоснабжения и без участия оператора. В частности, на блоке с реактором ВВЭР-1200 используются: «ловушка расплава» – устройство, служащее для локализации расплава активной зоны ядерного реактора; система пассивного отвода тепла через парогенераторы (СПОТ), призванная в условиях отсутствия всех источников электроснабжения обеспечивать длительный отвод в атмосферу тепла от активной зоны реактора и др.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Каждый из пяти реакторов станции является головным – прототипом серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС