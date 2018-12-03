Александр Рогов: «Не бойтесь меняться и чаще улыбайтесь!»

Этот человек может в одиночку преобразить любого за 24 часа, он видит в девушках Золушек и готов подсказать, как с помощью одежды и образов найти общий язык между родителями и детьми. Во время презентации в Воронеже бренда IQOS мы пообщались с популярным стилистом и телеведущим Александром Роговым. Он рассказал о своем карьерном пути и, конечно же, посоветовал, как выглядеть красиво на Новый год и не только.

- Вы родились в Воронеже. Сегодня вас что-то связывает с нашим городом?

- Он просто значится в графе «место рождения». Когда мне было полгода, родители вместе со мной переехали в Тулу. Хотя в детстве мы приезжали в Воронеж. Мой дядя был директором Новохоперского заповедника, где выращивали выхухолей. Часть своего детства я провел там. Но, признаюсь, посмотрев сегодня на город из окна отеля, я ничего не узнал.

«НУЖНО РВАТЬСЯ, ГРЫЗТЬ ЗЕМЛЮ – И ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ»

- Что помогло вам оказаться на федеральном телеканале?

- Я никогда не чувствовал себя провинциальным парнем. Переезд в Москву не был для меня чем-то глобальным. Творческий человек, который хочет добиться успеха, должен ответить на вопрос: «Готов ли он заниматься в этой жизни чем-то еще?» Если хотя бы на 5% вы склоняетесь к «Да», значит сразу стоит пойти куда-то еще, где вы быстрее добьетесь успехов. Если же вы, как и я, на 100% уверены, что ответ - «Нет», нужно рваться, переезжать, грызть землю, и у вас все получится. В моем случае процесс становления занял примерно 15 лет. К этому нужно быть готовым.

- Вопрос, который будет мучить всех модниц в ближайшее время: что же надеть на Новый год?

- Нужно надеть что-то чистенькое и аккуратное. Это стандартный ответ про любые праздники или вечеринки, на которых вам нужно выглядеть по-особенному. Важно понять: где вы отмечаете Новый год, с кем, в какой обстановке. Если намечается загородная вечеринка в каком-то доме у леса, где вы будете с друзьями, вам не нужно покупать платье в пол на корсете - это просто глупо. Ваш образ должен подходить под те условия, что я перечислил. И перестаньте читать дурацкие гороскопы с рассказами о том, что в год Свиньи придет счастье, если нарядиться в розовый. Счастье придет, только если вы сами будете над собой работать и улыбаться.

- А как вы обычно встречаете этот праздник?

- Новый год - для меня это праздник обманутых надежд. Ты никогда не знаешь, как пройдет вечеринка: будет ли тебе весело? В прошлом году я встречал Новый год в Москве в очень большой компании, но мне было совершенно не весело. Я подумал, что, быть может, лучше бы я остался дома, поел оливье и похихикал над выступлениями наших звезд эстрады. В этом году у меня даже планов до сих пор нет.

Александр Рогов в Воронеже.

МОДНЫЕ ТРЕНДЫ ПЕРЕХОДЯТ ИЗ СЕЗОНА В СЕЗОН

- Что будет актуально в следующем году?

- Ненавижу говорить о трендах. Это самая неблагодарная тема. Тренды уже давно переходят из сезона в сезон. Цветовых трендов очень много: красный, электрический синий, лавандовый, розовый, черный - эти цвета будут актуальны в 2019 году. Из наиболее яркого можно выделить так называемый ковбойский стиль. Только если на подиум моделей одевают как ковбоев, не надо так наряжаться в жизни. Это уже костюмирование. Достаточно нескольких штрихов, например, ковбойских сапог.

- Насколько сегодня уместны так называемые звериные принты?

- Анималистичные узоры безумно актуальны в нынешнем сезоне. Это и леопард, и зебра, и корова - все, что угодно. Я обожаю этот тренд. В моем гардеробе присутствуют такие вещи. Однако это исключительно обувь. Мне кажется, что в анималистичных узорах должны быть простые вещи. Например, топ или юбка-карандаш с леопардовым принтом. Чем проще по сути вещь, тем сложнее она может быть по рисунку.

- Должен ли быть подбор гардероба индивидуальным?

- Создание стиля - это всегда персонализированная история. Каждый человек - вселенная. Задача парикмахера, визажиста, стилиста раскрыть эту вселенную при помощи атрибутики. Стилист по большому счету - психолог, который должен понять, насколько далеко в модных экспериментах готов зайти конкретный человек. Но я не считаю, что всем нужно работать с персональным стилистом. Кому-то достаточно прочитать гид по стилю, одеть себя и помыть голову. Повторюсь: нужно просто выглядеть свежо, аккуратно и красиво. Есть и наше шоу, где вы сможете почерпнуть для себя много интересных идей. Главная задача любого человека - не боятся меняться.