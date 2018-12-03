2018-12-03T15:56:56+03:00
Общество

Воронежская область вошла в ТОП-5 производителей молока в России

Наш регион ударными темпами наращивает объем производства данного продукта
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Воронежская область заняла четвертое место в рейтинге ведущих регионов-производителей товарного молока. Объемы производства за период с января по октябрь 2018 года оценили специалисты отраслевого издания The DairyNews

По сравнению с прошлым годом наш регион улучшил свой результат на 11,4% и достиг объема производства молока в 541,4 тысяч тонн. Такого результата удалось добиться во многом за счет крупнейших молочных производителей региона. Например, «Молвест» в 2018 году увеличил производство молока-сырья более чем на 20%. До конца года компания планирует произвести 77,5 тысяч тонн.

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- Мы планируем и далее наращивать объем производства товарного молока, так как увеличиваем объем производства сыра, а сыроделие требует сырье самого высокого качества, - подчеркнул генеральный директор компании «Молвест» Анатолий Лосев.

Рейтинг регионов-лидеров определяется на основе оперативных данных Росстата. Максимальный прирост в производстве молока в сельхозпредприятиях показывают Калужская область (+17,8%), Липецкая область (+14,1%), Тюменская область (+11,1%), Воронежская область (+11,4%), Краснодарский край (+8,4%) и Белгородская область (+6,9%).

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