Сергей Лукин решил во время приёма граждан ряд социально значимых вопросов

В ходе недели приёмов по личным вопросам, приуроченной к 17-летию «Единой России», представитель в Совете Федерации от законодательной власти Воронежской области Сергей Лукин. Приём состоялся в региональной общественной приёмной лидера партии.

В ходе этой встречи была затронута, в частности, острая проблема, связанная с тем, что в конце июля 2018 года в ходе внедрения нового программного обеспечения для введения единого государственного реестра, из-за технических сбоев и несогласованных действий Росреестра и Центра обработки данных Ростелекома, случился сбой регистрации договоров долевого участия и других сделок с недвижимостью. Их блокировка произошла в 49 регионах России. И риэлтор Юлия Арепьева рассказала в рамках приёма о последствиях того, что воронежцы также столкнулись с проблемой задержек Росреестром выдачи выписки из ЕГРН. У некоторых покупателей недвижимости возникли, в частности, существенные затруднения, связанные с просрочкой одобрения на ипотеку.

Член Совета Федерации отметил, что эта важная проблема, которую он обозначил в своём выступлении ещё 24 октября в ходе пленарного заседания верхней палаты, требует незамедлительного решения. Сотрудники Росреестра по Воронежской области, в частности, перешли на круглосуточный режим работы. Но по причине низкой скорости функционирования программного комплекса продвижение каждого пакета документов по стадиям обработки занимает от нескольких часов до нескольких дней. Поэтому нужны более действенные меры, и сенатор обещал держать этот вопрос под контролем.

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В ходе приёма Сергей Лукин встретился также с многодетной семьёй Хущамовых. Они пришли, чтобы поблагодарить за помощь, оказанную сенатором в рамках всероссийской благотворительной акции «Собери ребёнка в школу». Член Совета Федерации выделил необходимые средства для приобретения школьной и спортивной формы Гедеону, Самуилу и Деворе Хущамовым. Их родители имеют инвалидность, являясь глухонемыми. Эта семья, в которой растут ещё двое малышей, испытывает материальные трудности, и поддержка сенатора стала для них существенным подспорьем. Во время приёма 12-летний Гедеон и его младший брат Самуил, которому сейчас 10 лет, с удовольствием продемонстрировали Сергею Лукину как играют на скрипке. Дети рассказали о своих увлечениях, показали рисунки. Член Совета Федерации, вручив им подарочные карты, позволяющие приобрести материалы для творчества, обещал и в дальнейшем оказывать многодетной семье необходимую поддержку.

Нелли Теплякова озвучила сенатору коллективную просьбу увеличить количество маршрутов из микрорайона Шилово. Жители неоднократно обращались с этим вопросом в администрацию городского округа, но оперативного решения не последовало. Сейчас из микрорайона на общественном транспорте можно выехать только по одному маршруту – №113 Шилово – Железнодорожный вокзал. У жителей нет прямого транспортного сообщения с Центральным, Северным, Юго-Западным районами, Левым берегом.

Член Совета Федерации Сергей Лукин отметил: «На протяжении последних лет в нашем регионе реализуется важный принцип, который гласит: «Воронеж должен стать городом без окраин». Подразумевается, что каждому уголку столицы Черноземья необходима развитая современная инфраструктура, в том числе транспортная. Город-миллионник должен быть красивым, гармоничным, благоустроенным, комфортным для жизни и работы людей. В Шилово строятся детсады, школы, объекты соцкультбыта, и дальнейшее развитие микрорайона требует увеличения его транспортной доступности».

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Приглашённый на приём граждан в целях решения этого вопроса первый замглавы администрации по городскому хозяйству Сергей Петрин сообщил, что для снятия социальной напряженности в утренние «часы пик» на остановку общественного транспорта «ул. Курчатова» осуществляется подача двух дополнительных автобусов в 7.00 и 7.45. В целях улучшения транспортного обслуживания жителей Шилово проводятся мероприятия по замене подвижного состава на новые автобусы большей вместимости. Кроме того, в городском управлении транспорта прорабатывается вопрос об открытии нового маршрута с движением автобусов из мкр. Шилово на Левый берег. Сейчас готовится проектно-техническая документация, проводятся мероприятия по изучению пассажиропотока, которые планируется завершить в декабре 2018 года. А в начале 2019-го будут проведены конкурсные процедуры.

Во время приёма представители актива Совета ветеранов Советского района поблагодарили Сергея Лукина за постоянное внимание с его стороны. В частности, ветераны отметили, что уже более трёх лет для них оформляется бесплатная подписка на «Парламентскую газету» и попросили продолжить её в следующем году. Сенатор ответил согласием, напомнив, что эта добрая традиция сложилась в нашем регионе в поддержку инициативы главы Совфеда Валентины Матвиенко. «Парламентская газета» служит источником актуальных новостей, объективной и достоверной информации, уделяя пристальное внимание законам и людям, которые их принимают. Поэтому для ветеранов, которые не равнодушны к судьбе страны, особенно важно регулярно получать данное издание», – подчеркнул Сергей Лукин.

Также во время приёма жительница Придонского Вера Лебедева обратилась к парламентарию с коллективной просьбой, касающейся благоустройства. Речь шла о необходимости очистки от сухостоя лесополосы, прилегающей к жилому сектору. Дело в том, что в непосредственной близости к домам находятся засохшие деревья, имеющие наклон 45 градусов и частично вывороченные из земли корни. Есть риск, что они могут упасть на жилые здания, а в случае возгорания туда способен перекинуться пожар, что несет потенциальную угрозу для жизни людей.

Представители городских властей пояснили в рамках приёма, что на указанной территории необходимо провести комплексные санитарные работы, которые уже начаты. В течение четырёх недель там будет создана силами администрации района 30-метровая полоса безопасности. И сенатор Лукин взял этот вопрос под свой контроль.

«Этот приём по традиции был приурочен ко Дню рождения «Единой России». И партия доказала своё умение слышать людей. Большим вкладом в повышение качественного уровня обратной связи с населением стало создание общественных приемных. Позволяя оперативно решать конкретные проблемы населения, они способствуют укреплению имиджа России как справедливого государства, где права и интересы граждан являются наивысшей ценностью», – подчеркнул Сергей Лукин.

Ирина Размустова