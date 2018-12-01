Каждый пятый больничный в Воронежской области оформляется в электронном виде

«Комсомольская правда» и региональное отделение Фонда социального страхования провели круглый стол, посвященный новым электронным сервисам и цифровизации системы социального страхования. На данный момент Воронежское отделение ФСС работает в нескольких перспективных направлениях: электронный документооборот, «СМС-информирование» работодателей, проект «Открытый контракт», «Калькулятор пособий on-line», «Социальный персональный навигатор для детей-инвалидов». Драйвером среди внедряемых новаций является электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН).

УДОБНО ДЛЯ ВСЕХ

С 1 июля 2017 года вступил в силу федеральный закон, который предоставил каждому из нас выбор: получить либо ЭЛН, либо стандартный бумажный документ. Конечно, тут же появился вопрос: что же лучше?

- Проект электронного листка нетрудоспособности в полной мере удалось реализовать благодаря тесному взаимодействию Фонда социального страхования и департамента здравоохранения Воронежской области, и, конечно же, при поддержке граждан, которые в нас поверили, - подчеркнул Юрий Остапенко, управляющий региональным отделением ФСС.

Электронный больничный врач оформляет, если пациент, прежде всего, сам согласен. Но есть и еще одно условие – его работодатель и медорганизация должны быть участниками информационного взаимодействия.

- Переход на ЭЛН удобен для всех участников процесса. В первую очередь для самого гражданина: вам не нужно ждать в очередях подписи врача или печать. Такой документ нельзя потерять. С ЭЛН нет необходимости ехать по месту работы и сдавать в бухгалтерию – один звонок или СМС-сообщение и Ваш работодатель уже может приступить к расчету пособия. В медорганизации уменьшается время на документооборот, то есть врач может уделить больше времени пациенту. Для работодателей же легче передавать информацию в ФСС. А самому Фонду легче контролировать весь процесс, - рассказала Ольга Стаканова, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Воронежского отделения ФСС.

В СЕМЕРКЕ ЛИДЕРОВ

Электронный больничный можно получить в 129 медицинских организациях Воронежской области. Что интересно, систему активно внедряют не только государственные учреждения. 25 частных клиник региона с удовольствием выпишут своему пациенту ЭЛН.

По состоянию на 22 октября за время существования проекта в нашей области выдано 102 223 цифровых больничных. Представьте: каждый пятый листок нетрудоспособности оформляется в цифровом виде. Не удивительно, что именно Воронежская область занимает 7 место из 85 регионов, по объему выдачи ЭЛН.

Статистика улучшается, если говорить о государственных медучреждениях: там уже каждый третий больничный подтверждают цифровой печатью. Но, как отметила Анна Норова, начальник отдела контроля качества и безопасности медицинской деятельности, лицензирования Департамента здравоохранения, еще есть, куда расти. Например, медучреждения в ближайшее время станут более компьютеризированными.

- У каждого врача на рабочем месте установлена программа, в которой он вносит необходимые данные. После чего эти данные передаются в Фонд социального страхования. До конца года планируется внедрение модуля ЭЛН в региональной медицинской информационной системе. То есть практически вся информация о пациенте будет автоматически заполняться, - подчеркнул Сергей Костин, замначальника общего отдела Департамента здравоохранения Воронежской области.

СТАЛО МЕНЬШЕ ОШИБОК

Электронный больничный помогает сэкономить время на выписку. Пациенту больше не нужно стоять в очередях. А, думаете, врачу было легко заполнять десятки однотипных бумаг? ЭЛН помогает по-новому организовать учет и хранение бланков, да и вообще всей информации о пациентах.

Положительную динамику отмечают и непосредственно в медорганизациях. Представители воронежских клинических больниц №1 и №33, поликлиник №7 и №1 – все подчеркнули, что оформленных ЭЛН стало гораздо больше. Появилось время внимательнее и аккуратнее все заполнить и, как следствие, стало меньше ошибок.

- Вопросы были вначале: «Как работать с этой программой?» Но мы уже год работаем, и для врача больше нет сложностей. Теперь все происходит в течение двух минут. Поначалу и работодатели просили переделать ЭЛН на бумажный вариант, потому что не знали, как с этим работать. Но мы беседовали и убеждали. Сейчас мы нашли общий язык, привыкли, и проблем никаких нет, - отметила Антонина Дорохина, заведующая корпусом №2 Воронежской поликлиники №1.

А что же работодатели? Возьмем для примера Нововоронежскую АЭС. Там трудится четыре тысячи сотрудников. И как отметила Елена Линькова, старший специалист отдела кадров НВ АЭС, сегодня 70% больничных на предприятии – это ЭЛН.

- В первое время сотрудники с опаской относились к таким документам. В 2017 году - в нашу бухгалтерию поступило порядка 10 электронных больничных. В 2018 – эта цифра увеличилась в десять раз. Важна положительная прогрессия – люди стали активнее участвовать. Мы должны были на практике посмотреть все достоинства и со стороны финансистов мы очень довольны таким документом. Это минимизация ошибок, да и трудозатрат, - отмечает главный бухгалтер «РВК-Воронеж» Ирина Лазарева.

Работодатели также обратили внимание разработчиков программного обеспечения, присутствовавших на круглом столе, на те аспекты, которые стоит доработать. Директор компании «МедСофт» Алексей Мигита и менеджер по продвижению СКБ Контур Анастасия Хорошилова сказали, что готовы сотрудничать со всеми медорганизациями.

Разработчики ПО выделили еще один важный плюс: электронные больничные невозможно подделать. Для сравнения: в 2017 году был обнаружен 31 фальшивый бумажный документ, а в 2018 – около 20.

Сочетание «ЭЛН» в самом Фонде социального страхования также расшифровывают: эффективно, легко, надежно! Пожалуй, именно эти три слова лучше всего характеризуют новую систему цифровых больничных. Так, быть может, пора уже всем перейти на нее?