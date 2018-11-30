Введут ли экзамен для воронежских охотников и можно ли застрелить лису на своем огороде

"Охота… сближает нас с природой, приучает нас к терпению, а иногда и к хладнокровию перед опасностью", - сказал когда-то Иван Тургенев, автор «Записок охотника». Нынешний охотник, в отличие от его древнего предка, не отправляется в лес, гонимый голодом. Из способа добычи пищи охота превратилась в развлечение. Сохранив в неизменном виде, пожалуй, только азарт. И все-таки, кто он современный охотник? Только ли человек, имеющий право легально носить ружье и убивать животных? Или же любитель природы, больше ценящий моменты общения с ней, чем добытую дичь?

Сезон охоты на пушных зверей в Воронежской области традиционно открывается в четвертую субботу октября. Сейчас он в самом разгаре и продлится до 31 января.

- В первые дни после открытия охоты обычно наблюдается массовый выход всех охотников, получивших разрешение. Потом в течение сезона такого наплыва не наблюдается, - рассказал «Комсомолке» Геннадий Побединский, заместитель руководителя департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области, руководитель отдела государственного охотничьего надзора и охраны объектов животного мира.

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 41 ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

По законодательству охотничьи угодья делятся на закрепленные и общедоступные. Закрепленные – угодья, переданные в пользование юридическому лицу или ИП, которое проводит там необходимые мероприятия. На территории Воронежской области 41 охотпользователь. Самый крупный из них - Воронежская региональная общественная организация охотников и рыболовов.

Общедоступные угодья – государственные угодья, где мероприятия по охране животных и проведение необходимых работ проводит Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области. Третий тип угодий – заказники регионального и федерального значения. На особо охраняемых территориях охота может быть полностью запрещена охота или же разрешена, но на отдельные виды животных.

На арендаторов охотугодий налагаются обязанности по охране и защита животных. Это проведение необходимых биотехнических мероприятий, направленных на сохранение и увеличение их численности. Для этого обязательно проводится подкормка животных, ветеринарные мероприятия, например, выкладка вакцины для борьбы с бешенство или профилактика распространения африканской чумой свиней среди кабанов.

- Кроме того в задачи охотпользователей входит организация рационального использования охотничьих ресурсов: выдача разрешений, оказание услуг по проведению охот, контроль за их проведением, - говорит Геннадий Дмитриевич.

БОБРЫ РАСПЛОДИЛИСЬ И «ТЕРРОРИЗИРУЮТ» МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

В зимний период разрешена охота на пушных животных: заяц-русак, лисица, волка, бобра, норку, куницу. Из копытных – на лося, косулю, кабана. А вот благородного оленя, чьей родиной традиционно считается воронежская земля, экологи взяли под защиту для восстановления их численности. «Добро» на охоту на него не дают уже несколько лет.

Зато другой некогда вымирающий вид – бобры – сегодня внесены в список животных, добыча которых разрешена. А ведь век назад популяция бобра на реке Усманка была чуть ли не единственной на европейской территории России. С целью сохранения бобра был создан Воронежский заповедник. Но, благодаря эффективным методам по охране и расселению животных удалось не только сохранить, но и увеличить.

- Сейчас бобр стал даже наносить ущерб местным жителям. И такие жалобы к нам поступают, впрочем, не обоснованные, - продолжает Побединский. - Стремление гражданина жить на территории обитания животного не повод для уничтожения животных. Надо принимать меры к мирному сосуществованию. Вот, например, владелец плотины жалуется, что бобры грозят разрушению конструкции. Действительно, в плотине есть норы, но это значит лишь, то что ее надо укрепить.

А вот задачу регулирования численности животных как раз и решает разрешение на отстрел бобров. Но в любом случае речь идет о рациональном использовании ресурсов. Если допустить бесконтрольное уничтожение, то быстро численность многих животных резко упадет, говорят специалисты.

- Есть такое понятие как норма добычи охотничьих ресурсов, - говорит Геннадий Побединский. - Существуют лимитируемые и нелимитируемые виды. Первые – это виды, отстрел которых ограничен и количество согласовывается с министерством природных ресурсов. Для Воронежской области это лось, косуля, благородный олень и барсук. Кабан одно время был в их числе, но в связи со вспышкой АЧС был выведен из этой группы.

Весенняя охота - капризная как погодаФото: Елена ФЕДЯШЕВА

ДИЧЬ СЧЕТ ЛЮБИТ

Экологи ежегодно проводят учет численности природных ресурсов. Затем, исходя из этих данных, с помощью различных методик проводится расчет норм допустимой добычи. Ежегодно эти нормы по видам утверждаются указом губернатора.

Второй блок охотничьих ресурсов – это те виды, которые тоже нормируются, но менее жестко. На основании учетных данных допустимое количество их отстрела утверждает сам департамент природных ресурсов области.

Есть еще массовые виды животных, пернатая дичь и заяц, которые ограничиваются не конкретным количеством добытых животных, а нормами добычи в день и в сезон. По русаку, например, такое ограничение – не более одного зайца в день и не более трех в сезон на одного охотника.

В обязательный «набор» охотника входит охотничий билет, разрешение на добычу конкретных животных, если охота осуществляется с использованием огнестрельного оружия, то – разрешение на оружие. Четвертый документ - путевка в охотничьи угодья (договор на оказание услуг), необходим при охоте в закрепленных угодьях и получается у охотпользователей. Для охоты в общедоступных угодьях путевка не требуется.

ОБЩЕДОСТУПНЫХ УГОДИЙ СТАЛО БОЛЬШЕ

Два года назад «Комсомолка» писала о том, что Воронежское общество охотников и рыболовов имела большие площади охотугодий и выдавала путевки на охоту по достаточно высокой стоимости. Сегодня, по словам чиновников, эта проблема снята.

- В прошлом году с обществом было заключено охотхозяйственное соглашение, - рассказал Геннадий Побединский. - В процессе этой работы увеличили площадь общедоступных охотничьих угодий. Согласно закону, на территории области площадь общедоступных охотугодий должна составлять не менее 20% от общей площади. На территории воронежской области до недавнего времени их площадь составляла 4,5%. Это было связано отнюдь не с плохой работой профильных органов, а с тем, что закон об охоте вышел после того, как все угодья в области были поделены. Естественно, это вызывало обоснованное недовольство у охотников, которые не имели возможности охотиться за более низкую цену. При охоте без путевки охотник платит только 650 рублей за оказание государственной услуги по выдаче разрешения. А у любого охотпользователя, в том числе и у общества охотников и рыболовов, сама путевка достаточно дорогая, ее стоимость может доходить до нескольких тысяч рублей.

На сегодня площадь общедоступных угодий составляет 26%. Проблем с выдачей разрешений в общедоступные угодья нет. Что касается высокой стоимости путевок у общества, скорее всего, это имеет место. Но мы как госорган не имеем мер воздействия на юридическое лицо, оно само определяет свою финансовую деятельность. С другой стороны, общество несет определенные затраты на охрану животных и содержание штата, техники и так далее… И это надо компенсировать. Насколько эти затраты адекватны стоимости путевки? Думаю, что на сегодня, в связи с конкуренцией, общество будет вынуждено снижать стоимость.

«КОДЕКС ОХОТНИКА»

Правила и нормы охоты регулируцет законе об охоте, охотничий минимум. Есть еще правила и параметры осуществления охоты на территории Воронежской области, которые регулируют сроки и способы охоты, порядок охотничьего надзора, кодекс об административных правонарушениях, где прописаны сами нарушения и ответственность за них.

Чаще всего нарушителей привлекают к ответственности за нарушение правил охоты. Здесь в зависимости от состава нарушения, предусмотрены разные виды наказаний – от лишения права охоты на определенный срок, то есть аннулирование охотничьего билета, до штрафных санкций (от 500 до 4000 рублей, при повторном нарушении – до 5000). Каждый конкретный случай рассматривается либо в Департаменте, куда мы вызывают нарушителя, либо в суде, куда чиновники передают материалы. Чаще всего это в тех случаях, когда стоит вопрос о лишении права на охоту или конфискации орудий правонарушения.

- Законодательно закрепленного «кодекса охотника» нет, но проблема этики в этой сфере существует, - говорит Побединский. - На сегодня понятие «охотник» трактуется чисто технически. В законе записано, что «охотник – это гражданин, имеющий охотничий билет». А его у нас может получить гражданин РФ, обладающий гражданской дееспособностью и не имеющий неснятой непогашенной судимости за совершение умышленного преступления. Все. Этическая составляющая нигде не оговорена. Более того, в законе записано, что охотником может стать гражданин, «ознакомившийся с требованиями охотничьего минимума». Как он ознакомился, насколько глубоко их понял, мы проверить не можем. По этому вопросу мы неоднократно обращались в министерство природных ресурсов, с просьбой ввести если не экзамен на знание охотничьего минимума, то хотя бы какое-то тестирование. Но пока мы имеем граждан с оружием, так называемых охотников, которые имеют крайне слабое представление о процессе производства охоты и самой природе. С моей точки зрения, охотник, в наших условиях, это не добытчик, в первую очередь это любитель природы. Выстрел и добыча – это уже завершающая стадия, она может быть, а может и не быть. Главным должно стать само общение с природой. У нас эта составляющая отодвинута на второй план. Отсюда произрастают многие нарушения. Например, добыча животных в сезон, когда охота на них не открыта, или добыча животных, на которых у охотника нет разрешения. Это явление, к сожалению, становится массовым. Это происходит от незнания и законодательства и нежелания его знать.

ОХОТНИКОВ СТАЛО В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ

Статистика свидетельствует о росте численности зарегистрированных охотников. До вступления в силу закона об охоте ,в 2011 году, на территории области было не более 30 тысяч охотников, состоящих в различных обществах. На сегодня департамент природных ресурсов выдал уже более 57 тысяч билетов! Но кто эти люди?

- Практически в два раза увеличилось количество людей в угодьях, людей, зачастую плохо ориентирующихся и выходящих пострелять во все, что движется, - считает Геннадий Дмитриевич. - Если у нас наладится процедура обучения (я на это очень надеюсь), то говорить о каком-то законодательно закрепленном этическом кодексе охотника не будет необходимости. Все будут понимать, что нельзя стрелять в самку с детенышами, нельзя стрелять на весенней охоте селезня утки. Это запрещено законодательно, но должно быть на подсознательном уровне у любого охотника.

Геннадий ПобединскийФото: Елена ФЕДЯШЕВА

ЕСТЬ ВОПРОС!

Мы попросили Дмитрия Побединского ответить на вопросы читателей «Комсомолки».

- Почему весенняя охота на уток и гусей несколько лет подряд открывается слишком рано, когда в полях лежит снег, водоемы подо льдом, а птица еще не прилетела, и закрывается прямо перед прилетом?

- Этот вопрос возникает практически ежегодно, - отвечает Побединский. – Давайте, порассуждаем. У нас сроки охоты устанавливаются постановлением правительства области. Весенняя погода очень переменчива. Сегодня метель, завтра – потекло, и полетела утка. Среагировать оперативно и внести коррективы в постановление невозможно. Потребуется как минимум несколько дней. А за это время погода изменится еще. Поэтому мы объясняем охотникам, что весенняя охота – она не массовая, рассчитана на любителя выйти и поморозить себя на льду в надежде на удачу. Мы, со своей стороны, стараемся прислушиваться к мнению охотников и корректировать сроки. Потом надо понимать и то, что весной мы ведь охотимся на пролетную дичь. Что-то изменилось, скажем, в соседней Ростовской области, и утка пошла мимо. И недовольства чаще всего приходится слышать от тех охотников, которые не понимают природы и этих процессов и выходят только ради добычи. Скажу больше. У нас до 90—х годов пролет гуся через Воронежскую область практически не наблюдался. Сейчас же охотники уже не мыслят весенней охоты без гуся. Пути его миграции меняются.

- Если пруд находится в аренде и зарыблен, могут ли на нем охотиться охотники?

- С точки зрения законодательства никаких ограничений в данном случае для охоты нет. У нас производство охоты отделено от землепользования. Значит, частные поля и пруды могут использоваться для охоты. Другое дело, что зачастую владельцы или арендаторы этих площадей бывают недовольны и пытаются выгонять людей или огораживать территорию. Наши специалисты не имеют полномочий разрешить этот конфликт. Мы выдали разрешение, а по факту ущемления его прав в данном случае должны работать правоохранительные органы – прокуратуру или полицию.

- Интересует вопрос транспортировки огнестрельного оружия до стрельбища через охотугодия.

- Эта тема традиционно вызывает много вопросов. В правилах охоты запрещен провоз незачехленного охотничьего оружия, - говорит Побединский. - С чем это связано? Оружие может быть очень быстро использовано охотником в случае появления дичи. И часто именно так и происходит. В какой-то степени это профилактическая мера. Охотники такой позиции охотнадзора активно сопротивляются. В правилах транспортировки огнестрельного оружия сказано, что его можно перевозить по дорогам общего пользования. Никаких претензий в этом случае у нас не возникает. Но, если человек с ружьем оказывается в охотугодьях, то с формальной точки зрения он нарушает закон. Какой у него был умысел – не известно. Поэтому в такой ситуации составляется протокол об административном правонарушении, оружие до выяснения обстоятельств изымается.

- Достаточно дорого стоит лицензия на крупных копытных животных. С чем это связано?

- Если охота производится в общедоступных угодьях, то охотник платит 650 рублей за выдачу разрешения и налоговый сбор в зависимости от вида животного. Например, для лося это будет 1500 рублей. В закрепленных охотничьих угодьях пользователи, компенсируя свои убытки и желая получить прибыль, порой устанавливают довольно высокие расценки. Но это их право как предпринимателей. Влиять на этот процесс у нас нет полномочий.

- Как распределяются лицензии по районам области? Есть ощущение, что неравномерно, что где-то их больше, где-то меньше.

- Это естественно. Ведь разрешения выдаются в зависимости от численности животных. В разных угодьях численность разная, соответственно, и количество разрешений разное.

- Сейчас расплодилось много лис. Был случай, что воровали кур у меня в деревне. Если я застрелю лису после того, как она напала на мой курятник - будет ли это нарушением? Нужны ли лицензии на отстрел лис?

- Любая добыча охотничьего животного – вынужденная или нет – требует разрешения. Лис у нас в последнее время, действительно, стало много. Учитывая, что лисы являются переносчиками бешенства, для борьбы с инфекцией проводится регулирование численности лисицы силами сотрудников охотнадзора и штатных сотрудников охотпользователей.

Тот факт, что лисы стали чаще заходить на подворья и к жилью не говорит об их большой численности. Просто, испытывая давление в охотничьих угодьях, а также в поисках легкой добычи или мест для размножения в заброшенных домах, животное идет в поселки. В охотничьих угодьях лисы сегодня практически не видно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ЗА ОРУЖИЕМ – ГЛАЗ ДА ГЛАЗ!

КАКАЯ ОТВЕТСТИВЕННОСТЬ ВОЗЛАГАЕТСЯ НА ВЛАДЕЛЬЦА

Вопросами лицензирования и контроля за оружием занимается Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Воронежской области.

- На территории Воронежской области в настоящее время официально зарегистрировано выше 52 тысяч владельцев гражданского оружия, - рассказал начальник Центра, подполковник полиции Валерий Кармазин. - Больше 42 тысяч – собственники гладкоствольного оружия, как правило, охотники. Следующая категория – огнестрельное оружие ограниченного поражения (более 10 тысяч). И менее 2 тысяч это владельцы газового оружия, интерес к которому сейчас падает.

Для профилактики правонарушений, связанных с владением и использованием гражданского оружия, сотрудники Росгвардии и полиции не реже одного раза в год проверяют условия хранения оружия по месту жительства их владельцев. Оружие должно храниться в металлическом ящике, имеющем замок. Ящик должен быть закреплен.

Приобрести оружие может гражданин России старше 18 лет, для травматического оружия возрастная планка выше - 21 год. Однако прежде надо пройти обучение навыкам обращения с оружием. На территории области есть семь лицензированных школ, где можно пройти такую подготовку (шесть из них в Воронеже). Потом желающему владеть оружием потребуется получить медицинское заключение об отсутствии противопоказаний и отсутствии в организме наркотических средств. С этими документами гражданин обращается в подразделение лицензионно-разрешительной работы, где получает лицензию на приобретение оружия. Имея такой документ в течение двух недель с момента покупки оружия он обращается за разрешением, которое выдается на пять лет. Есть разрешения двух категорий: на ношение и хранение (для охотников) и на хранение, в том числе и длинноствольное, для самообороны.

К сожалению, статистика говорит о росте ЧП, связанных с похищением или неправомерным использованием оружия. Есть и случаи гибели людей. Только за последние месяцы в нашем регионе произошли два трагических случая на охоте. В каждом из них ответственность лежит целиком на владельце ружья, говорят в полиции. Либо он не обеспечил должных условий хранения и транспортировки оружия, либо пренебрег требованиями безопасности. В случае похищения оружия владельцу грозит штраф. Но, если ружье или пистолет станут причиной причинения вреда здоровью или смерти – владелец может оказаться в тюрьме.