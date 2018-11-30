2018-11-30T16:31:59+03:00
Общество

Мэр Воронежа Вадим Кстенин: " Я буду лично контролировать уборку города в эти выходные!"

Градоначальник поручил организовать вывоз снега в круглосуточном интенсивном режиме. В эти выходные синоптики обещают обильные снегопады
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Глава Воронежа Вадим Кстенин поставил перед подчиненными четкие задачи по уборке улично-дорожной сети города от снега и льда на рабочем совещании, которое прошло в мэрии 30 ноября.

В нем приняли участие руководители районных управ, их заместители и директора комбинатов благоустройства.

Обращаясь к участникам совещания, мэр еще раз подчеркнул – работа коммунальной техники должна быть организована в круглосуточном режиме в течение всего зимнего периода.

– Мы должны быть готовы к первым серьезным осадкам, которые ожидаются уже в эти выходные: необходимо заранее организовать посыпку улиц города песко-соляной смесью, обратив особое внимание на опасные участки – мосты, путепроводы, спуски и подъемы. Благодаря этому техника сможет оперативно приступить к подметанию снега на магистралях. В уборке должны быть задействованы в полном объеме не только коммунальные машины комбинатов, но и привлеченные – поскольку я посчитаю результат вашей работы положительным, только в случае, если полотно городских дорог будет черным, – обратился к подчиненным Вадим Юрьевич.

Также глава Воронежа поручил привести в нормативное состояние не только тротуары, но и пешеходные переходы, остановочные площадки, парковочные карманы.

– Я буду лично контролировать качество уборки города в эти выходные и дороги должны быть вычищены до борта! Вы должны организовать вывоз снега в круглосуточном интенсивном режиме, чтобы он не мешал передвижению пешеходов или автомобилей, в противном случае будут применяться меры дисциплинарной ответственности непосредственно к вам, руководители, – отметил Вадим Кстенин.

В настоящее время на уборку города помимо привлеченной техники готовы выйти порядка 300 специализированных машин: более 60 пескоразбрасывателей, 30 тракторов со щеткой, 40 фронтальных погрузчиков, 50 самосвалов, 30 единиц малой коммунальной техники, а также 17 грейдеров и 9 роторов. По словам главы Воронежа, парк коммунальной техники пополняется ежегодно и сейчас организация качественной уборки города зависит в первую очередь от правильного построения рабочего процесса.

– Наша задача – выстроить систему уборки города, которая будет работать как часы, – подытожил Вадим Кстенин.

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