2018-11-30T16:28:05+03:00
Общество

В Воронеже сквер им. Сухомлинова реконструируют к весне

В городе появится еще одна современная зона отдыха
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В Ленинском районе, на месте бывшего сквера «Луч» (ул. Кольцовская, 43), сейчас идут работы по созданию современной зоны отдыха горожан и гостей Воронежа. Сквер, который здесь появится, будет носить имя нашего земляка, известного архитектора Георгия Александровича Сухомлинова.

Как сообщала ранее мэрия Воронежа, проект обновленного сквера совместно с управой Ленинского района реализует «Союз строителей Воронежской области», выступивший инвестором создания сквера. Кроме того, уже зарекомендовавший себя инвестор комфортной городской среды Денис Давыдов (сквер им. М.Т. Калашникова) изъявил желание участвовать и в этом проекте.

В августе этого года состоялось публичное обсуждение концепции с участием инициаторов, управы Ленинского района и местных жителей, а к исходу осени пешеходы уже могут пользоваться там новыми тротуарами. Заранее произведена санитарная обрезка деревьев, проложены необходимые коммуникации.

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На днях руководитель управы Ленинского района Сергей Корчевников провел на месте работ выездное совещание с заинтересованными сторонами. Они подвели предварительные итоги, обсудили замечания и наметили план дальнейших действий. Решено завершить реконструкцию сквера весной 2019 года.

- При формировании концепции развития тех или иных территорий мы непременно учитываем рекомендации главы города Вадима Кстенина о комплексном подходе в благоустройстве. Создание сквера им. Г.А. Сухомлинова - наглядный пример преображения территории на пересечении улицы Кольцовской и улиц 9-е Января и Свободы, - подчеркнул Сергей Викторович.

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