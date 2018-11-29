В Воронежской области каждый третий пользуется плодами деятельности ТОСов

Его участники (члены ТОСов, губернатор Александр Гусев, депутаты Государственной и областной Дум и др.) обсудили «Роль местных сообществ в развитии городских и сельских территорий».

Программу по поддержке ТОСов в Воронежской области запустили в 2015 году. За три года их количество выросло в три раза - до 1,9 тыс., а число участников на сегодняшний день составляет 517 тыс. человек.

В этом году на проекты ТОСов правительство региона выделило 60 млн. рублей. Их поделили на гранты, с помощью которых жителям удалось привести в порядок мосты и дороги (12,4 млн.), парки (11,4 млн.), детские площадки (9 млн.), кладбища (8,6 млн.) и мн. др.

Член ТОСа села Стрелица (Семилукский район) Светлана Сморогова рассказала, что в этом году их проект получил грант из регионального бюджета почти на полмиллиона рублей. К этой сумме жители собрали еще 40 тыс. рублей, а также 102,2 тыс. добавила местная администрация:

- У нас в селе есть неухоженный парк в 4,5 гектара. В этом году мы расчистили только его восьмую часть, подготовили площадку. Сделали две горки: одну огромную, как в аквапарке, другую поменьше - для детей, три скалодрома. Чтобы получить финансирование проекта, мы собрали минимальный пакет документов. Все остальное за нас сделала Ассоциация муниципальных образований. Причем помогли даже с оформлением бумаг, так что в следующем году на этапе подачи заявки на получение нового гранта нам будет проще. Хотим привести парк в порядок. У наших детей уже появились идеи, где там можно поставить мостик, скамейки, оборудовать велосипедные дорожки. Планы грандиозные.

На форум Светлана приехала, чтобы набраться опыта, новых знаний, а также пообщаться с единомышленниками. Их был полный зал - 500 самых неравнодушных и активных жителей области.

На съезде губернатор пообещал в 2019-м увеличить на порядок финансирование ТОСов - от 90 до 120 млн. Жители сами решат, как лучше ими распорядиться: отремонтировать дорогу, водопровод или сделать в селах тротуары...

Александр Гусев заверил присутствующих, что правительство Воронежской области уделяет ТОСам самое пристальное внимание, поскольку территориальное общественное самоуправление помогает власти решать как минимум две задачи:

- Во-первых, нам удалось объединить неравнодушных людей. На данный момент это более полумиллиона человек. За время действия программы число активистов ТОСов увеличилось в четыре раза. Объем софинансирования со стороны инициаторов проектов вырос в 10 раз. Второе - это увеличение практического поля деятельности ТОСов. За три года реализовано более 1300 важных для жителей проектов. Почти треть жителей региона пользуются плодами деятельности ТОСов, - отметил глава региона.

Губернатор также сообщил, что воронежская модель поддержки ТОСов в прошлом году была одобрена на заседании Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления и рекомендована для внедрения в других регионах. А в этом - признана лучшей на Всероссийском конкурсе открытости государственного управления.

Присутствующий на форуме депутат Госдумы, президент Общероссийского комитета Конгресса муниципальных образований Виктор Кидяев подчеркнул, что на Воронежскую область приходится 20% всех ТОСов в ЦФО:

- В регионе на эти цели выделяются серьезные средства. И очень приятно, что есть результаты, - подчеркнул парламентарий.

В завершение форума Александр Гусев вручил благодарности губернатора активным представителям ТОСов. А Виктор Кидяев вручил губернатору почетный знак Общероссийского Конгресса муниципальных образований «За заслуги в развитии местного самоуправления в РФ».