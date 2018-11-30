2018-11-30T13:50:53+03:00
Спорт

О мельдонии в крови воронежских хоккеистов сообщил человек, который умер два года назад

Кто мог стоять за обвинением семи спортсменов из команды "Россошь"?
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Тренер Сергей Карый со своей командой. Фото ХК "Россошь"Тренер Сергей Карый со своей командой. Фото ХК "Россошь"
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Оправдали! Семь крепких парней разом выдохнули с облечением. Эта история хорошенько потрепала им нервы. Итак, дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА признал, что спортсмены хоккейного клуба «Россошь» Воронежской области (молодежная команда "Бурана") умышленно не употребляли запрещенный мельдоний. Препарат, который нашли в их пробах, был подмешан в пищевую добавку неким третьим лицом. В апреле хоккеистов отстранили от тренировок и игр. Теперь они могут вернуться в мир спорта.

- Соскучились по льду, по хоккею. Все это время мы старались держать себя в форме, играли на траве, ходили в тренажерный зал, - рассказывает Денис Чурмаев, центральный нападающий. – Эти месяцы не прекращалось расследование. С самого начала мы знали, что правда - за нами. В этом были уверены и другие участники команды, и все окружение. Всем было очевидно, что никакой допинг мы намеренно не употребляли. Каждый игрок команды знает, что именно он принимает, и какие могут быть последствия.

Примечательно, что в пробах хоккеистов «Милдронат» содержался в очень маленьких дозах. И спортсменам, и тренеру должно быть известно, что однократный прием небольшой дозы этого вещества едва ли даст какое-то преимущество. Но кто тогда подмешал мельдоний? Хотел ли он вывести из строя мощных игроков команды? Или же метил в ее руководство?

Свою версию изложил тренер ХК «Россошь» Сергей Карый:

- Один из родителей, чей сын играл достаточно посредственно, очень хотел, чтобы тот попал в первый-второй состав. Раньше я работал в «Буране», потом принял «Россошь» - и парень уже был там. Этот человек со всеми нашел общий язык, но я не пошел ему навстречу. Видел, что его парень не оправдывает надежд.

А потом в РУСАДА пришло сообщение. Его отправили от лица человека, который, как потом выяснилось, уже два года как умер. Были приложены фотографии из раздевалки в Северске Краснодарского края: якобы после отъезда «Россоши» там осталась упаковка от «Милдроната». Когда команда уезжает, в раздевалке всегда кавардак! А тут все чистенько – и эта упаковка. Препарат подмешали в пищевую добавку. Причем одну таблетку делили на пятерых – дозы были микроскопические.

Мы наняли частного детектива, нашли в Москве адвокатов. Вся полиция Россоши тоже занималась этим вопросом. Прошло колоссальное расследование. Если бы все пустили на самотек, парней бы дисквалифицировали. Понес бы ответственность и я.

Выяснили, что препарат прибыл в Россию из Прибалтики. Он поступил в Московскую и Смоленскую области. Ни в Россоши, ни в Северске он не продавался. Потом представители РУСАДА поехали к отправителю и выяснили, что его давно нет в живых. Детективы нашли, с какого телефона и кто посылал сообщение в РУСАДА. Этот человек вчера два часа оправдывался в суде. Но за руку его поймать нельзя... В полиции признали, что доказательств недостаточно. Но негодяю сверху еще зачтется. Теперь честное имя ребят оправдано, и я рад за пацанов.

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