2018-11-30T13:28:44+03:00
Общество

В Воронеже в частном секторе появилась новая зона отдыха со спортплощадкой

Кроме того, там обустроили детскую и игровую зоны
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В 2018 году ТОС «Уличный комитет № 71», который объединяет жителей массива Лесная поляна, выступил с инициативой: оборудовать в частном секторе спортивную, детскую и игровую зоны. Конкурсная комиссия оценила проект, и активисты получили грантовую поддержку.

В итоге территория внутри частного сектора получила комплексное развитие. 30 ноября руководитель управы Центрального района Инна Шеина как раз провела выездное совещание с участниками ТОС «Уличный комитет № 71».

Стоимость выполненных работ составила более миллиона рублей. Но заметьте: половина суммы – это дополнительно привлеченные внебюджетные источники и личные средства жителей частного сектора.

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Только благодаря общей работе появился уютный уголок как для детей, так и для взрослых. Смонтирована многофункциональная площадка для игры в футбол и баскетбол. Зимой же здесь теперь можно заливать каток и, например, играть в хоккей.

Рядом со спортплощадкой благоустроена детская площадка с современным игровым оборудованием. Раньше на этом месте был заросший сорняком пустырь. Сегодня – это первая детская площадка в большом частном секторе жилого массива Лесная поляна.

По просьбе жителей дополнительно планируется оборудовать освещение в зоне отдыха.

- Мы благодарны и отмечаем значительные позитивные изменения в благоустройстве района и города в целом. Радует, что сегодня власть и население могут вместе успешно взаимодействовать и плодотворно решать насущные вопросы, – отметил председатель ТОС Михаил Горелышев.

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