Воронежские тренеры в этом году подготовили более 30 призеров чемпионатов мира и Европы

29 ноября во Дворце творчества детей и молодежи во второй раз вручили награды городского смотра-конкурса «Лучший тренер года». 121 сотрудник воронежских спортивных школ соревновались в шести номинациях.

– Тренеры городских спортивных школ подготовили в этом году более 30 призеров чемпионатов мира и Европы, более 160 воспитанников стали победителями всероссийских соревнований, – отметил руководитель управления физической культуры и спорта Александр Бахтин.

Церемонию награждения открыла заместитель главы администрации по социальной политике Надежда Савицкая. Она отметила, что профессиональные конкурсы поддерживают представителей педагогического сообщества морально, психологически и, конечно же, материально.

– Педагоги образовательных учреждений города делают общее дело – воспитывают достойное поколение юных воронежцев. Сейчас работают 25 городских спортивных школ, в которых трудятся порядка 600 педагогов, большая часть из которых имеют почетные и спортивные звания и заслуженные награды. Отрадно, что сегодня в профессию идет молодежь, и одна из задач конкурса – как раз заключатся в том, чтобы поддержать начинающих тренеров, – отметила Надежда Петровна.

Надежда Савицкая поблагодарила от имени главы Воронежа Вадима Кстенина участников смотра-конкурса и вручила награды в номинации «Виды спорта, не включенные в программу Олимпийских игр». Здесь победителем стала тренер-преподаватель по спортивной акробатике спортшколы олимпийского резерва №2 Людмила Бузовкина.

– Я желаю вам единения в трудовых коллективах, понимающих родителей вместе с вами участвующих в воспитании юных спортсменов, которые продолжат занимать призовые места на соревнованиях различного уровня и прославлять не только свой город, но и всю страну, – обратилась к педагогам Надежда Савицкая.

Победителей и призеров в номинации «Единоборства, не включенные в программу Олимпийских игр» наградил заместитель главы администрации-руководитель аппарата Сергей Глазьев.

– Тренерский труд требует вложения огромного количества времени и сил. Но это имеет и значимые результаты – из молодых мальчишек и девчонок вы выращиваете чемпионов, рекордсменов, а самое главное – здоровых членов нашего общества, – сказал участникам церемонии Сергей Александрович.

Победителем в этой номинации был признан преподаватель по джиу-джитсу спортшколы №22 Дмитрий Бешенец. Он не только успешный тренер, но и действующий спортсмен. Три дня назад Дмитрий вернулся из Швеции, где проходил чемпионат мира. Он завоевал там золотую медаль и стал шестикратным чемпионом мира по джиу-джитсу в весовой категории до 69 кг.

В номинации «Командные игровые виды спорта, включенные в программу Олимпийских игр» победителем признан тренер по футболу областной спортивной школы паралимпийского резерва Вячеслав Гутько. В номинации «Единоборства, включенные в программу Олимпийских игр» – старший тренер-преподаватель по греко-римской борьбе специализированной детско-юношеской спортшколы олимпийского резерва № 10 Роман Тишков. В номинации «Циклические виды спорта, включенные в программу Олимпийских игр» – старший тренер-преподаватель по велоспорту спортивной школы олимпийского резерва №8 Наталья Елиферова.

Награды в номинации ««Нециклические виды спорта, включенные в программу Олимпийских игр», где победителем стал тренер по парусному спорту спортивной школы олимпийского резерва водных видов спорта Андрей Коробов, вручил руководитель Ленинского района Сергей Корчевников. Отметим, что в течение двух лет команда управы становилась победителем спартакиады ГТО среди муниципальных служащих.

В этом году впервые была вручена всероссийская премия «Спортивная слава региона». Она утверждена объединением «Диалог-Конверсия» и Современным музеем спорта в 2009 году.

Среди награжденных: заслуженный мастер спорта по спортивной гимнастике, чемпионка Олимпийских игр 1960 и 1964 годов, абсолютная чемпионка СССР 1961 года Тамара Замотайлова, обладатель Кубка мира по боксу 1981 года в Монреале, абсолютный чемпион СССР 1982 года Валерий Абаджян, заслуженный мастер спорта по городошному спорту, заслуженный тренер РСФСР, многократный чемпион Европы, СССР и России Леонид Анискин, мастер спорта СССР по спортивной гимнастике, заслуженный тренер РСФСР, заслуженный тренер СССР, абсолютная чемпионка РСФСР Римма Александрова, мастер спорта международного класса по боксу, многократный чемпион СССР, серебряный призер чемпионата Европы 1990 года, бронзовый призер чемпионата мира 1989 года Владимир Ерещенко.