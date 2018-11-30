2018-11-30T09:51:35+03:00
Общество

Воронежским хоккеистам в еду подбросили мельдоний

Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА признал невиновность семерых спортсменов из клуба "Россошь"
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Спортсменам удалось доказать свою невиновность. Фото: ХК "Россошь"Спортсменам удалось доказать свою невиновность. Фото: ХК "Россошь"
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В апреле этого года семерых игроков из хоккейного клуба "Россошь" Воронежской области (это молодежная команда "Бурана) заподозрили в употреблении "Милдроната". Как рассказали тогда в Федерации хоккея страны, на время расследования спортсменов отстранили от тренировок и соревнований. Уже тогда было непонятно: на что надеялись парни, если они действительно принимали этот препарат?

Сами хоккеисты были уверены, что ничего запрещенного не употребляли. Спортсмены обратились за помощью к юристам. Те начали собственное расследование. Предстояло выяснить мельчайшие детали каждого дня, предшествующего сдаче проб. К расследованию привлекали частного детектива и подразделения полиции из трех регионов. Отметим, что большую работу по сбору доказательств проделали родители хоккеистов.

- Единственная реальная версия произошедшего, не опровергнутая РУСАДА, заключается в том, что спортсмены действительно не употребляли "Милдронат" умышленно, - говорят в юридической группы "Клевер Консалт". - Мельдоний попал к ним через пищевую добавку, которая была намеренно загрязнена неким третьим лицом.

Слушание дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА длилось восемь часов. В итоге было решено не применять к спорстменам наказание в виде дисквалификации. Хоккеисты могут вернуться к выступлениям и тренировкам.

- Остается загадкой, кто именно добавил "Милдронат", - рассказывает Алексей Кадурин, заместитель директора ХК "Буран". - Наверное, в этом вопросе должна была разбираться полиция. Я думаю, что сейчас ребята напишут отказ от дальнейшего расследования. Прошло уже много месяцев. Вряд ли полицейские теперь будут разбираться во всех деталях. Просто случилось так, что ребята оказались крайними, и практически год оставались без хоккея.

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