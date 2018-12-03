2018-12-03T15:52:04+03:00
Общество

В Воронежской области построят 16 мусоросортировочных комплексов

А также ликвидируют 25 свалок
Татьяна МИСТЮКОВА
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В регионе насчитали 25 крупных свалок, примыкающих к населенным пунктам.В регионе насчитали 25 крупных свалок, примыкающих к населенным пунктам.Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Сегодня на планерке в правительстве Воронежской области руководитель департамента природных ресурсов и экологии Алексей Карякин рассказал, что регион может получить из федерального бюджета более 5 млрд. рублей на переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

На эти средства планируется построить 16 мусоросортировочных заводов. Они обойдутся примерно в 1 млрд. рублей. В следующем году введут в эксплуатацию 6 таких комплексов.

При этом порядка 65% отходов пойдут на сортировку и последующую переработку. Сейчас перерабатывается не более 10% всех твердых коммунальных отходов. При этом переработка - не прихоть региональных властей, а требование федерального законодательства. Так, уже с 1 января этого года запрещается захоранивать металлолом, светодиодные и люминисцентные лампы. С 1 января следующего года запрет распространится на картон, автомобильные шины и другие отходы.

- С каждым годом эти требования будут ужесточаться. Поэтому мы должны своевременно создавать мощности, чтобы утилизировать отходы здесь, в регионе. У нас есть предприятия, которые занимаются в том числе и глубокой переработкой - полиэтиленом, ПЭТ-тарой, резиновыми изделиями. Нужно синхронизировать объем материала на переработку с имеющими мощностями по переработке, - отметил главный эколог.

Кроме того, жители области должны будут сортировать мусор - складывать его не в один пакет, а по разным "корзинам":

- Сейчас на многих площадках такая система уже начала внедряться - пока что это касается отдельного сбора ПЭТ-тары и пластика. Мы подготовим предложения, как можно было бы реализовать раздельный сбор мусора без дополнительной финансовой нагрузки на население. Это касается как домов, так и общественных мест - парков, социальных, образовательных учреждений. Также в реестре управления экологии числится 25 крупных свалок, находящихся вблизи населенных пунктов.

В первую очередь ликвидируют 6 свалок (в том числе 2 в Воронеже - на ул. Землячки и в бывшем карьере "ВКСМ", неподалеку от "Лесного кладбища").

- Это те объекты, которые вызывают наибольшее негодование у жителей и надзорных органов. В результате мы получим 90 гектаров рекультивированных участков . Впервые будут такие большие объемы. В следующем году мы по этим свалкам подготовим проект и пройдем необходимые подготовительные процедуры и после этого, начиная с 2020-го, приступим к их ликвидации. Это займет максимум год, - рассказал Алексей Карякин.

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