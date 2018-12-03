Владимир Нетёсов: «Человек должен быть уверен, что его услышат и ему помогут»

Во встрече с воронежцами 1 декабря на площадке общественной приемной «Единой России» приняли участие председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов и председатель Комитета регионального парламента по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам, руководитель общественной приемной регионального отделения партии Татьяна Головачёва.

Первой на прием к Владимиру Нетёсову пришла ученица 11 класса вместе с мамой. Девочка сообщила, что хочет поступать в ВГМУ им. Бурденко, а затем по специальности «Эндокринология» устроиться на работу в одну из районных больниц области. Она хорошо учится в школе, поэтому не сомневается в успешной сдаче ЕГЭ. Но призналась, что ее беспокоит перспектива дальнейшего трудоустройства, поэтому хочет побеспокоиться об этом заранее, получив от конкретной больницы целевое направление.

Владимир Нетёсов, который также возглавляет Попечительский совет медуниверситета, рассказал о порядке получения целевого направления и пожелал будущему врачу успехов в учебе.

Затем с просьбой оказать содействие в организации экскурсионной поездки на Прохоровское поле для участников движения «Серебряные волонтеры» обратилась директор КУ ВО «Управление социальной защиты Советского района г. Воронежа». Она рассказала Владимиру Нетёсову, что волонтеры, сами представляющие старшее поколение, ведут активную социальную работу. Помогают одиноким пожилым людям по хозяйству, следят за состоянием их здоровья, организуют для них культурный досуг, а главное – окружают заботой и вниманием.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов поблагодарил участников движения «Серебряные волонтеры» за активную жизненную позицию и бескорыстную помощь воронежцам, которые требуют особого внимания и поддержки, и заверил, что поможет организовать экскурсию в любое удобное для общественников время.

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Кроме того в ходе приема был оказан ряд консультаций и даны разъяснения по вопросам, касающихся пенсионного обеспечения, ЖКХ, благоустройству территорий.

Спикер регионального парламента сообщил, что в рамках Всероссийской Недели приемов граждан, которая прошла с 26 ноября по 2 декабря, в Воронежской области было организовано более 600 площадок. По предварительным итогам от жителей региона поступило свыше 4,5 тысяч обращений. По завершению Недели приемов будет проведен мониторинг проблем, поднятых жителями региона, сформирован реестр обращений и определены эффективные механизмы помощи.