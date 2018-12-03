Липецкого производителя "НаследникЪ Выжанова" отметили на федеральном уровне

В Москве завершилась 24-я международная выставка «Мир детства-2018: новинки отрасли для будущих поколений». Липецк на одном из самых значимых событий в индустрии детских товаров и услуг представляла Швейная Мануфактура «НаследникЪ Выжанова».

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«НаследникЪ Выжанова» - давно полюбившийся жителям всего Черноземья бренд. Сеть магазинов детских товаров работает в Липецке, Воронеже и Тамбове. Липецкая компания ведёт свою историю с 90-х годов, а в последнее время активно развивает собственное авторское производство детской одежды.

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Сегодня Швейная Мануфактура «НаследникЪ Выжанова» — это современное производство. Над новыми моделями красивой, качественной и практичной детской одежды в Липецке работает команда талантливых людей, увлечённых и любящих своё дело. Под собственным брендом «НаследникЪ Выжанова» выпускает одежду для новорожденных, конверты и пледы, церемониальные наряды для самых важных моментов — выписки и крестин, а также повседневные, школьные и даже вязаные коллекции.

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Идеи липецкие модельеры черпают на крупнейших выставках детской моды в Милане и Флоренции. Цвета, кружево, тренды, ткани, принты, декор, детали — во всём этом липецкий бренд детской одежды не просто идёт в ногу со временем: Швейная Мануфактура «НаследникЪ Выжанова», порой, идёт на шаг впереди и сама задаёт тренды. Ведь в заграничных путешествиях у клиентов компании и их чад часто спрашивают, где наши дети так красиво одеваются?

- Секрет в том, что прежде чем наша одежда появляется на подиуме и в магазинах, мы тестируем новые модели на своих детях, этому предшествуют десятки примерок и доработок с учётом пожеланий родителей, - говорят в компании «НаследникЪ Выжанова». - Мы создаем свою одежду на радость мамам, а в основу нашего бизнеса заложена поддержка семейных ценностей.

«На радость мамам» в данном случае отнюдь не пустые слова. «НаследникЪ Выжанова» уже много лет ведёт активную информационную кампанию, меняя сознание мам и с каждым днём делая их жизнь легче и комфортнее.

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Вы знаете, что новорождённых детей больше не нужно кутать во сто одёжек? Система послойного одевания очень проста: например, на холода до -10 — термобельё, шапочка, промежуточный слой, демисезонный комбинезон и демисезонный конверт. До -5 подойдут хлопковый костюмчик, комбинезон и конверт. И всё это (да-да, даже термобельё!) выпускает Швейная Мануфактура«НаследникЪ Выжанова». Причём качество этих товаров — европейское, как у дорогих итальянских, немецких, испанских, французских и финских дизайнерских брендов, а цены российские. А это, согласитесь, тоже немаловажно, ведь рубль продолжает оставаться нестабильным, цены на импорт «кусаются» и зачастую европейские марки основному российскому потребителю не по карману, а наши любимые дети растут не по дням, а по часам. К тому же зачастую импортные товары не соответствуют более суровым российским погодным условиям. Тем не менее, несмотря на растущую потребность со стороны покупателей, российских производителей детских товаров всё ещё не так много, отчего начинаешь испытывать особую гордость за производителя из Черноземья — ведь у нас такой есть.

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«Сделано в России. С любовью из Липецка» - этот слоган Швейной Мануфактуры «НаследникЪ Выжанова» уже знаком тысячам мам и пап по всей нашей стране. Только за страничкой сети в Инстаграм @naslednikv cледят 245 тысяч подписчиков, ещё почти 35 тысяч — за аккаунтом@manufaktura_naslednik1.

Вот уже больше года назад — 29 мая 2017 года был подписан Указ президента России Владимира Путина «Об объявлении в Российской Федерации «Десятилетия детства»». А 6 июля 2018 года вышло распоряжение Правительства РФ №1375-р «Об утверждении плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках «Десятилетия детства». В пункте 9 этого распоряжения говорится о проведении в субъектах России акции «Подарок новорожденному» совместно с производителями товаров для новорожденных и руководителями субъектов Российской Федерации: каждой роженице при выписке из родильного дома планируют предоставлять набор для новорожденного с необходимыми предметами ухода преимущественно российского производства.

Некоторые регионы уже дарят подарки новорождённым. Так, сейчас в роддомах Москвы по личной инициативе мэра выдают приданное для новорожденных — подарок от Сергея Собянина «Наше сокровище». Молодые мамы активно благодарят столичные власти и делятся в интернете восторженными отзывами о «Коробке Собянина», в которую входит многое — от пелёнок, уголка для купания, средств гигиены, пустышек и прорезывателей до комбинезонов (а их там даже два - демисезонный и теплый).

В октябре к акции «Подарок новорождённому» присоединилась Чеченская республика. Там пилотный проект был инициирован региональными властями и благотворителями. Чтобы стать участником программы в Грозном, нужно было соответствовать большому количеству условий и требований.

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Любовь к детям и к своим покупателям позволила липецкой компании «НаследникЪ Выжанова» войти в пилотный проект в Чечне, став одной из немногих, кому удалось пройти серьёзный отбор. И вот уже первые 200 молодых мам в Грозном при поддержке Общероссийского народного фронта получили подарки, в которые вошли 14 предметов первой необходимости для малышей, преимущественно российского производства.

В «Подарок новорожденному» в Чечне были включены и наряды от Швейной Мануфактуры «НаследникЪ Выжанова», что ещё раз подтверждает их качество, красоту и соответствие всем необходимым требованиям в области безопасности, эстетики и практичности, предъявляемым к одежде для самых маленьких детей.

Десятилетие детства, объявленное президентом России с 2018 по 2028 годы, только стартовало, а значит к акции «Подарок новорожденному», направленной на поддержку материнства и детства и стимулирование рождаемости, будут присоединяться всё новые и новые регионы — постепенно распоряжение Правительства будет реализовано на всей территории нашей страны. Хочется надеется, что в числе первых, проявивших социально важную инициативу, окажется и руководство Липецкой, Тамбовской и Воронежской областей.

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Список отечественных производителей, которые будут формировать подарок для малышей первого года жизни, ещё не утверждён, но в компании «НаследникЪ Выжанова» уверены, что их продукцию: чепчики и шапочки, распашонки и кофточки, боди, ползунки, пледы, нецарапки, комбинезоны и комплекты на выписку в очередной раз оценят по-достоинству и включат в число местных предпринимателей, которым доверят заботу о самом ценном — нашем будущем. Производственные мощности к этому готовы, да и доброе имя и доверие со стороны родителей давно завоёвано. Ведь многие мамы, папы, бабушки и дедушки Черноземья — Липецка, Воронежа и Тамбова свой выбор много лет делают в пользу «Наследника».

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Источник: gorod48