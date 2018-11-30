Прогнозируемый бюджет Воронежской области в 2019 году впервые в истории превысил 100 млрд рублей

Закон «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» был принят 30 ноября на 38-м заседании Воронежской областной Думы в первом чтении.

Одной и главных особенностей нового бюджета председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов назвал участие региона в реализации новых национальных проектов – на эти цели в документе только на 2019 год заложено более 14 млрд рублей.

В целом доходы бюджета следующего года с учетом федеральных средств запланированы на уровне 104,8 млрд рублей, расходы – 107,1 млрд рублей. Дефицит составляет 2,3 млрд рублей, но он имеет гарантированные источники финансирования, которые также предусмотрены в бюджете.

– Бюджет 2019 года – оптимальный и выверенный документ, обсуждение которого прошло в открытой и конструктивной обстановке. Отмечу, что в ходе «нулевых» чтений были учтены поправки от депутатов регионального парламента. В частности, это дополнительные средства на детский отдых и поддержку малого бизнеса, увеличение расходов на предоставление жилья детям-сиротам. Часть этих поправок уже внесена в документ, который мы сегодня приняли в первом чтении, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Владимир Нетёсов отметил, что учтены предложения и замечания к документу не только депутатского корпуса, но и Контрольно-счетной палаты региона, органов исполнительной власти области и общественности. По просьбам глав муниципальных районов рассмотрена возможность дополнительного финансирования программ, способствующих развитию сельских территорий – от модернизации систем водоснабжения до строительства стадионов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Отличием нового бюджета стало отсутствие просроченной кредиторской задолженности в учреждениях областного и муниципального уровня, что позволит направлять все предоставляемые им средства на текущие нужды, а не на погашение долгов прошлых лет.

Еще одной особенностью бюджета 2019 года является участие Воронежской области в новых национальных проектах. На территории региона будет реализовываться 11 из 12 нацпроектов. Как пояснил Владимир Нетёсов, для их исполнения в бюджете 2019 года предусмотрено около 14 млрд рублей. Из федерального бюджета Воронежской области уже распределено 9,4 млрд рублей на эти цели, на софинансирование из региональной казны также заложено 4,6 млрд рублей. Если в течение следующего года будут дополнительно распределяться трансферты из федерального бюджета, в главном финансовом документе года также заложены резервы для обеспечения их региональной составляющей.

Формирование расходов бюджета-2019 осуществлялось в рамках 25 государственных программ Воронежской области, на которые приходится 98,2% всех средств бюджета.

– Приоритетом при планировании расходной части остаются социальные обязательства – основная доля расходов (почти 65%) предусмотрена именно на социальные отрасли. В 2019 году будет продолжено повышение зарплат бюджетникам. Также будут проиндексированы и другие социально-значимые расходы – социальные выплаты, стипендии, питание и медикаменты, коммунальные услуги, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Общий бюджет здравоохранения запланирован в объеме около 40 млрд рублей. На сферу образования в целом по консолидированному бюджету предусмотрено почти 32 млрд. Расходы региона на социальную защиту населения запланированы в сумме почти 10,5 млрд.

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В бюджет заложены в полном объеме не только расходы на социальную сферу, но и дополнительные средства на развитие области.

Так, на государственную поддержку организаций агропромышленного комплекса области в 2019 году планируется направить почти 2,5 млрд рублей областных средств, что существенно выше уровня текущего года и позволит привлечь федеральное финансирование в объеме 5,3 млрд рублей.

Поскольку поддержка малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетов, определенных Президентом страны, то в рамках участия области в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы», ожидается привлечение в 2019 году 673 млн рублей из федерального бюджета. Это выше уровня 2018 года более чем в 10 раз.

– Дорожный фонд области запланирован в объеме около 10 млрд рублей. Это позволит не снижать темпов масштабной реконструкции и строительства дорожной сети региона и Воронежа, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.