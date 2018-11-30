Выходные в Воронеже: бои без правил, трансляции из Большого театра и "Ленкома"

ДОНСКАЯ БИТВА

В турнире по смешанным единоборствам сразятся 22 бойца из разных городов России, Белоруссии и Казахстана

30 ноября в Воронеже пройдет спортивное событие всероссийского масштаба - рейтинговые бои с участием ведущих бойцов страны. На первом осеннем турнире по смешанным единоборствам MMA «Донская битва» запланировано 11 профессиональных поединков. Зрелищные схватки между бойцами из разных городов будет анонсировать и комментировать известный ринг-анонсер России, шоумен Александр Загорский.

Бои пройдут в ЛДС «Юбилейный». Ринг будет расположен прямо по центру дворца, зрители не упустят ни единого момента захватывающих поединков! Впервые в Воронеже над рингом будет смонтирован видеокуб, на котором будут транслироваться повторы самых захватывающих моментов и крупные планы бойцов на ринге.

ЛДС «Юбилейный» 30 ноября в 19.00.

ФЕСТИВАЛЬ "МИР МУЗЫКИ"

1 декабря в Воронеже снова пройдет фестиваль стилизованных костюмов «Мир музыки». Отдел музыкально-нотной литературы библиотеки имени Никитина проводит его в седьмой раз. Фестиваль музыки и моды демонстрирует идеи фэшн, музыкального и вокального творчества.

В форуме примут участие молодые вокалисты и инструменталисты, студенты Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей, представители студии ирландского танца «Волны вереска», степ-шоу «Три-четыре», школы восточного танца «Беатриче», а также коллектив индийского танца «Шанти», творческая студия моды и стиля «Этнос» Воронежского профессионально-педагогического колледжа.

Фестиваль пройдет в лекционном зале.

МУЗЕЙ В КИНО: «Каналетто и искусство Венеции»

1 декабря в кинотеатре "Спартак" покажут фильм из цикла про художников. Это экскурс в жизнь и творчество одного из ведущих живописцев Венеции Джованни Антонио Каналя, известного также как Каналетто. Никакой другой художник в мире не сумел настолько точно передать саму суть и притягательность этого города. В ленте представлено впечатляющее собрание его картин, рисунков и репродукций. Также зрителей ждет увлекательное путешествие по местам, вдохновлявшим художников XVIII века и запечатленных на полотнах Каналетто. В качестве гидов и по выставке, и по Венеции выступят кураторы фонда Королевской коллекции и ведущие эксперты по истории великого европейского города. Начало в 15.00.

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ТЕАТР В КИНО: «Дон Кихот» и "Все оплачено"

2 декабря в кинотеатре "Спартак" пройдет трансляция из Большого театра балета "Дон Кихот". Веселый, искрометный, темпераментный «Дон Кихот» в новой хореографической редакции Алексея Фадеечева на либретто Мариуса Петипа по мотивам одноименного романа Мигеля де Сервантеса - один из самых любимых труппой Большого и зрителями балетов в репертуаре театра. Полный страстей и чувств, юмора и лирики, «Дон Кихот» по темпераменту не только испанский, но и очень московский балет, где виртуозность и чистота классического танца сочетаются с яркой актерской игрой и абсолютной сценической свободой исполнителей. На сцене и в зале царит атмосфера праздника, которой нам так не хватает в жизни, а знаменитые 32 фуэте венчают этот праздник королевским финалом. Главные партии исполняют Екатерина Крысанова и Семен Чудин. Начало в 18.00.

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А в 19.00 в "Спартаке" начнется включение из "Ленкома". Покажут«Tout paye, или Все оплачено». Весьма обеспеченный мсье Александр Амилькар нанимает себе за деньги членов семьи и друга, чтобы они, взамен настоящих, которых он лишен, с вечера до утра и в выходные дни изображали любовь и привязанность. Женой становится неуспешная актриса, дочерью - юная проститутка, другом - безработный художник, каждому из которых Амилькар придумывает предыдущую жизнь...

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ПРОСТРАНСТВО ВРЕМЕНИ

В музее имени Крамского открылась выставка «Пространство времени». В ней соединили работы двух художников. Татьяна Назаренко представила более 50 работ - живопись и инсталляции, а Игорь Новиков - 15 живописных полотен.

Творчество Татьяны Назаренко - о людях. Все ее картины просто заполнены людьми, которые куда-то спешат, размышляют, купаются, празднуют, танцуют, разговаривают - делают все то, что свойственно всем нам. Все ее персонажи принадлежат различным социальным мирам, но их образы по-человечески схожи, уязвимы и узнаваемы.

Картины Татьяны Назаренко хранятся в крупнейших музея Москвы и Санкт-Петербурга, Национальном музее «Женщины в искусстве» и Национальном еврейском музее в Вашингтоне, Музеях современного искусства в Софии и Будапеште, в Хельсинки, Пекине, Берлине, Братиславе и других художественных музеях мира и России, а также в частных коллекциях Германии, США, Финляндии, Японии, Франции, Швейцарии, Англии, Италии, Австрии, Голландии.

Игорь Новиков принадлежит к генерации московских художников-нонконформистов, чье творческое становление пришлось на эпоху развала Советского Союза. Он наблюдает за миром и в своих картинах отображает его изменения при помощи собственного изобретения - пиктограмм, которые искусно вписывает в свои полотна. По замыслу художника, пиктограммы на фоне мотивов картин великих классических мастеров являются символами сегодняшней действительности, определяют жизнь людей в современном мире, в то же время, сравнивая духовные ценности, которыми измеряется жизнь человека.

Работы Игоря Новикова находятся в музеях и частных коллекциях многих стран мира и продаются через такие аукционные дома, как Сотбис, Филлипс Де Пюри, Бонхамс в Лондоне и Нью-Йорке и Коллер в Цюрихе.

Выставка продлится до 20 января.

Сходите в музей имени Крамского.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОЛЛЕКЦИЯ СТАРИННЫХ СУМОЧЕК

В музее имени Крамского работает выставка «Дамская сумочка». Свою коллекцию женских аксессуаров XIX-XX веков привез в Воронеж Ярославский художественный музей, в собрании которого более сотни экземпляров. Воронежцам представили более шестидесяти предметов, купленных музейщиками с 1980-х годов.

Эта выставка - не просто ряд экспонатов, а целая история эпохи, стилей, форм, материалов, наконец, история женщины - ее характера, меняющегося вкуса. Дамскую сумочку можно сравнить с холстом, на котором каждый мастер воспроизводит все что угодно: сценки, узоры, пейзажи, орнаменты, таким образом, делая каждый образец настоящим шедевром, который может рассказать много интересного о своей владелице, - сказали организаторы на открытии экспозиции.

Под стеклом - необычные сумочки из Европы - из гобелена, кожи, замши, металла, расшитые бисером и цветными нитями. Наиболее интересные экспонаты - сумочка со свистком, предназначенным для отпугивания хулиганов, кошельки из перламутровых раковин начала XX века (они в длину не более 3 см), вязанные бисером кошельки, сумочки-кольчужки - собранные из мелких металлических звеньев.

Выставку можно посмотреть на третьем этаже основного здания музея до 20 января.