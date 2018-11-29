2018-11-29T18:13:20+03:00
Общество

В Воронеже на 30% снизилось количество нарушений среди подростков

В мэрии подвели итоги профилактической работы с несовершеннолетними
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Участники заседания городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений обсудили проведение спортивных и культурных мероприятий для школьников и молодёжи, а также внеурочную занятость несовершеннолетних в текущем учебном году.

По словам руководителя управления образования и молодежной политики Любови Кулаковой, наиболее посещаемыми местами во внеурочное и каникулярное время остаются спортивные залы, кружки по интересам, школьные библиотеки и творческие объединения учреждений дополнительного образования:

- Внеурочной занятостью охвачено 85,3 тыс. детей и подростков, или 83,2% от общего количества обучающихся. В прошлом году этот показатель составлял 82,8 %.

Также Любовь Кулакова подчеркнула, что особое внимание уделяется работе с подростками, состоящими на профилактическом учёте.

По сведениям общеобразовательных учреждений Воронежа, количество несовершеннолетних, состоящих на профилактических учётах, а также внутришкольных нарушителей, составило 405 человек (589 за прошлый год). Из них 319 человек (78,8%) посещают кружки по интересам.

Во всех общеобразовательных учреждениях функционируют социально-психологические службы, малолетних нарушителей вовлекают в профилактические мероприятия.

Значительную часть работы с подростками берут на себя учреждения культуры. Как отметил руководитель управления культуры Воронежа Андрей Харитонов, все подведомственные управлению театры, Дома культуры и проч. участвуют в организации досуга для всех детей и подростков.

Отдельным направлением остается организация физкультурно-массовой и спортивной работы с несовершеннолетними. Помимо уже устоявшихся форм, в этом году по поручению главы Воронежа Вадима Кстенина внедрялись и новые методы. Например, инструкторы «Городского физкультурно-спортивного центра» совместно с управлением образования и молодёжной политики, а также управами районов ведут проект «Спорт для всех». Они проводят для воронежцев занятия на открытых площадках, расположенных в парках, скверах, внутридомовых территориях, пришкольных стадионах.

В рамках проекта «Здравый смысл», три раза в неделю проходят бесплатные занятия в парке «Южный». Их ведут инструкторы по фитнессу, кроссфиту, воркауту, смешанным единоборствам, детскому футболу. На занятия приходят до 150 человек.

По итогам совещания собравшиеся приняли ряд решений, в соответствии с которыми работа по данным направлениям будет продолжена.

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