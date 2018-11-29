Мэр Воронежа поручил навести в клумбах красоту

Сегодня, 29 ноября, на оперативном совещании в мэрии представили новую концепцию организации цветников на видовых местах Воронежа. Концепция была разработана по поручению мэра Вадима Кстенина.

– Посетив другие города центрального Черноземья, я сделал вывод, что у нас не до конца проработан этот вопрос и не всегда наши структуры работают с тем качеством, которое требую я и жители Воронежа. Поэтому необходимо кардинально изменить подход к организации цветников, чтобы сделать наш город еще красивее, – подчеркнул глава Воронежа.

О новой концепции главе города доложил вице-мэр Алексей Антиликаторов. По его словам, общий объем высадки в следующем году будет сопоставим с уходящим, а вот принципы организации видовых пространств поменяются значительно:

– Мы планируем разбить 220 цветников общей площадью в 25,4 тысячи квадратных метров, при этом запланированы изменения 103 клумб с применением новых элементов дизайна и заменой видового состава растений. Эскизы разработаны дизайнерами МКП «ЭкоЦентр» с привлечением специалистов ландшафтных организаций, положительно зарекомендовавших себя в озеленении города в предыдущие годы.

Вадим Кстенин подчеркнул, что необходимо постепенно увеличивать количество многолетних растений. И это мировая практика.

– В 2019 году площадь высадки таких цветов, трав, кустарников и деревьев составит 10,5 тысячи квадратных метров, раньше – не более 2 тысяч «квадратов» в год. Использование многолетников обеспечит декоративность цветников на протяжении всего сезона. Они неприхотливы и устойчивы к заморозкам, их применение в озеленении существенно снижает затраты на создание клумб, потому что исключается ежегодная посадки растений. Но и однолетние цветы тоже будут высаживаться – там где это необходимо из эстетических соображений. Также мы будем использовать декоративную отсыпку из хвои и древесной щепы, чтобы уменьшить количество открытого грунта. При этом дополнительных бюджетных средств не потребуется – реализация концепции пройдет в рамках уже утвержденных бюджетных ассигнований, – отметил заместитель главы города.

Также мэр акцентировал внимание на необходимости качественного и системного ухода за насаждениями, особенно, многолетними, и потребовал нормативно закрепить ответственность подрядных организаций за приживаемость, сохранение и внешний вид растений.

– По вашему поручению мы совместно с управлением муниципальных закупок будем выходить не на аукционы, а на конкурсные процедуры, чтобы отобрать добросовестных подрядчиков. При этом организация цветников будет торговаться единым лотом с комплексом услуг – по уходу, прополке и т.д. Все обязательства подрядчиков будут заложены в контрактах, – доложил Алексей Антиликаторов.

Кроме того, в концепции были представлены варианты цветочного оформления объектов торговли и летних веранд. Вадим Кстенин дал указание проработать их организацию с управлением главного архитектора и управлением имущественных и земельных отношений таким образом, чтобы в 2019 году все веранды были украшены в соответствии с концепцией. Также глава Воронежа напоминал руководителям структурных подразделений о стратегии поддержки местных производителей:

– Я настаиваю, чтобы для оформлении видовых мест по максимуму закупались саженцы из питомников Воронежской области. И в итоге в следующем году мы получим преображенный город, который своим видом будет радовать всех воронежцев – подчеркнул мэр.