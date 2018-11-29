Глава Воронежа Вадим Кстенин прибавил семь пунктов в национальном рейтинге мэров

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ подготовили новое исследование, посвященное оценке деятельности мэров за октябрь-ноябрь. Его объектами являются главы 88 городов России.

Так, глава Воронежа Вадим Кстенин занял в рейтинге 28 строчку (для сравнения, в аналогичном исследовании за сентябрь мэр Столицы Черноземья был на семь пунктов ниже).

Как отметил эксперт рейтинга, главный редактор портала «Вести ПК» Дмитрий Калядин, в политическом плане Вадим Кстенин достиг достаточно серьезного уровня:

- Не надо забывать, что он довольно продолжительное время был заместителем мэра, а ныне — губернатора региона Александра Гусева. А ранее, при губернаторе Алексее Гордееве, Гусев был первым заместителем губернатора, а Кстенин — руководителем областного управления по ЖКХ. И еще тогда наиболее острые и текущие проблемы они решали совместно. После ухода Александра Гусева на должность врио губернатора, Вадим Кстенин, будучи первым замом мэра, ожидаемо был назначен врио главы города Воронежа. Так что, хотя формально смена власти и произошла, по большому счету на глобальные политические процессы во властных коридорах областного центра это мало повлияло. Так же как сохраняется и тесное взаимодействие между главами региона и областного центра в решении конкретных вопросов. На мой взгляд, способность Вадима Кстенина решать вопросы города комплексно и поддержка на региональном уроне открывают хорошие перспективы развитию Воронежа, как в экономическом плане, так и в вопросах благоустройства города, решении транспортных, коммунальных, экологических и других проблем.