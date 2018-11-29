Стоит ли воронежцам бежать за цифровыми ТВ-приставками?

C 1 января в России должна начаться эра цифрового телевидения. Однако отказ от аналогового вещания не произойдет одномоментно: процесс может затянуться на полгода. Когда же бежать за специальными приставками жителям Воронежской области? Ответ станет известен в течение ближайших дух недель – решение примут на совещании в региональном правительстве. Пока же давайте разберемся в другом вопросе: нужна ли вам вообще новая приставка?

Если вы купили телевизор два-три года назад, то дальше можете не читать. Если же в вашем доме стоит проверенная временем техника, открывайте инструкцию и скорее ищите, указан ли там «стандарт DVB-T2» - именно он будет принят в качестве основного.

Допустим, первую проверку вы провалили. Что дальше? Ответьте: пользуетесь ли вы вообще телевизионной антенной? Быть может, ваши любимые сериалы и бокс «оживают» благодаря спутниковой тарелке или же кабелю? В этом случае вы просто продолжите платить ту же абонентскую плату вашему провайдеру и можете забыть о приставках. Для всех остальных вопрос остается открытым.

- Покупатели приходят, но большим ажиотажем я бы это не назвал. Наверное, когда все окончательно отрубят, тогда люди и побегут. Стоит цифровая приставка от тысячи до двух с половиной тысяч рублей, - рассказывает Александр, менеджер магазина, торгующего телевизионным оборудованием. - Цена может зависеть от пульта, технической начинки, скорости работы, наличия шнуров, материала корпуса.

Волны спроса, видимо, ожидают не только специализированные магазины, но и гипермаркеты. Там не так давно появились цифровые приставки и по 700 рублей. Подорожает ли техника после окончательного введения «цифры»? Вероятно. Но повышение это не должно быть слишком большим. К тому же до 30 июня 2019 года малоимущие граждане, одинокие неработающие пенсионеры и ветераны Великой Отечественной войны смогут компенсировать свои расходы. Механизм пока обсуждается. Как вариант - нужно будет обратиться в МФЦ с документами и чеком.

Жительница Воронежа Оксана Емельянова на днях столкнулась с «премиум-сервисом»: некий мужчина с сумкой, набитой приставками, обходил квартиры и предлагал свою технику всем, кто испугается наступающего аналогового апокалипсиса.

И быть может, эти люди не так уж неправы. Уже около двух лет телесеть РТРС в Воронежской области благодаря 51 передающей станции обеспечивает доступ к цифровому эфирному телевидению 98,8% жителей региона. Это дает право предположить, что наша область все-таки будет одной из первых, кто откажется от аналогового вещания.

P.S. По всем вопросам цифрового телевидения работает федеральная «горячая линия» по номеру 8-800-220-2002.

КСТАТИ

Как подключить цифровую приставку

На сайте РТРС отмечают: стандартным для приставок считается наличие выходов RCA и HDMI. Для некоторых телевизоров подходит только SCART-разъем (возможно, потребуется переходник). Обратите внимание на наличие USB-разъема для подключения флешки или жесткого диска.

К каждому телевизору, который не поддерживает новый формат, нужна отдельная приставка. Для подключения не обязательно вызывать специалиста, все можно сделать и самому.

Шаг 1. Отключите электропитание телевизора.

Шаг 2. Подключите антенный кабель к антенному входу цифровой приставки. Подключите видео- и аудио кабель к соответствующим разъемам на телевизоре и цифровой приставке. Качество изображения будет выше при подключении приставки к телевизору кабелем HDMI.

Шаг 3. Включите телевизор.

Шаг 4. В меню выберите требуемый источник входного сигнала: HDMI, AV, SCART и др.

Шаг 5. Произведите автоматический поиск цифровых телевизионных программ, используя инструкцию. Можно выполнить ручной поиск. В этом случае необходимо ввести номер канала или частоту.