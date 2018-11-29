Юрий Петренко: «По летописям Воронеж на 30 лет моложе Москвы»

Многие древнерусские города, будь то Москва, Киев, Псков, Суздаль, Ярославль и другие, ведут свою историю с упоминания о них в летописях. Основателем Москвы, согласно летописям, является Юрий Долгорукий – сын Владимира Мономаха, который в 1147 году пригласил в гости черниговского князя Святослава Ольговича: «Прииде ко мне, брате Святослав, в Московь». Это событие и стало официальным годом основания нашей столицы. Впрочем,у Воронежа тоже есть повод «похвастать стариной». В этом уверен воронежский краевед Юрий Петренко.

- У Юрия Долгорукого было 10 детей. Старший сын Юрия Долгорукого Андрей Юрьевич (1111 – 1174гг), прозванный Боголюбским, был рожден в браке с дочерью половецкого хана Аепой. Кроме монголовидных черт лица, он унаследовал остеохандроз шейного позвонка, вследствие чего его голова была постоянно задрана кверху. За эту особенность его прозвали «гордым». Он в совершенстве владел татарским языком, ездил в степь и общался с половецкими ханами. Кстати, многие русские князья и их отпрыски были женаты на «половчанках», - рассказал «Комсомолке» Юрий Петренко.

Андрей Боголюбский Киева не любил, киевляне платили ему тем же. Из-за этого он решил обособиться и построить свое княжество – «новый град» на северо-востоке, Владимиро-Суздальское княжество со столицей во Владимире. Пригласил во множестве мастеровых людей и с помощью зодчих и южно-русских мастеров построил «детинец» (кремль), «златые и серебряные врата», церковь Успения Богородицы, мечтая создать собственную, владимирскую митрополию.

Андрей Боголюбский был зверски убит своими приближенными в 1174 году. Это событие отражено в «Повести об убиении Андрея Боголюбского». После его смерти власть во Владимиро-Суздальском княжестве зашаталась. Начались междоусобицы. Граждане Владимира созвали общее собрание типа вече. «Кого изберем в государи? Кто защитит нас от соседних князей рязанского и муромского». После чего направили посольство в Чернигов, где находились Ярополк и Мстислав Ростиславичи – племянники Андрея Боголюбского. Прямых же наследников владимирского престола - братьев убиенного Андрея Боголюбского Михаила и Всеволода в известность не поставили. И тому была причина.

Чувствуя в братьях опасных противников, Андрей изгнал Михаила и младшего Всеволода за пределы Руси. Братья вместе с матерью вынуждены были уехать в Византию к императору Комнину, который встретил их радушно, приставил к ним опытных учителей и дал им в распоряжение на время эмиграции город Акселон и прилегающие земли по Дунаю «для кормления». Учение пошло впрок. Братья жили за границей с 1162 года, в совершенстве овладев греческим и римским языками, познав церковную мудрость.

ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРОД

После Андрея Боголюбского во Владимире недолго, всего лишь год, правил Михаил Юрьевич. Летом 1176 года, посетив древний Городец под Нижним Новгородом, он неожиданно заболел и 20 июня скончался.

После смерти Михаила народ владимирский присягнул его брату Всеволоду Юрьевичу. Десятый сын Юрия Долгорукого – Всеволод Большое гнездо (имел восемь сыновей - наследников), в христианстве Дмитрий, отличался храбростью и воинственным нравом. По приказу Юрия Долгорукого в честь него был заложен город Димитров.

Место, где сегодня располагается современный Воронеж, в те времена находился в пределах Рязанского княжества, и ему как пограничному граду доставалось и от половцев и от готов. Готы пришли на Русь из своей прародины Скандзы (Скандинавии). Во втором веке до новой эры Древняя Русь буквально содрогалась от набегов воинственных готов, но выстояла. Воронеж – «Воронженец» - в те времена был важным стратегическим пунктом, местом сбора русских дружин. «Когда готы-грабители напали на нас… тогда Свентояр был единым князем, которого избрали борусичи и русколане (славянские племена). И тот взял русколан и борусов, вооружил их и повел на готов от Воронежца. И было там десять тем («тьма» - 1000 воинов) отборных конных боянов и ни единого пешего. И продолжалось до вечера. И готы были разбиты». Случилась эта битва в степях под Воронежем в 675 г. до н.э.

Спустя много лет, Всеволод Большое гнездо гнал половцев подальше от границ Древней Руси.

Меж тем, трое противников Всеволода, его племянники Мстислав и Ярополк Рязанский, вступив в сговор, осенью 1176 года, собрав дружину из половцев, воронежских бродников и других удальцов, пошли походом на север, на Москву. Далее войско развернулось, вступило в землю Суздальскую, взяли Боголюбово, ограбили там церкви, пожгли селения боярские. «Плавает в крови беззащитных, отдает жен и детей варварам», - писал об этих зверствах Н.М.Карамзин.

ПЕРВОЕ УПОМИНАНИЕ О ГОРОДЕ

Всеволод Юрьевич терпеть такое безобразие более не мог и, собрав дружину, выступил против неприятеля на берега реки Колокши. Во время битвы на Колокше Всеволод был еще молод (ему было 23 года), добродушен и снисходителен. И те, и другие стояли друг против друга праздно в течение месяца, ожидая, пока крепкий лед скует Колокшу и, осыпая друг друга бранью (отсюда пошло выражение «поле брани»). Наконец, 20 февраля 1177 года лед окреп, и воины двинулись друг на друга. Вскоре половцы не выдержали и побежали, устрашившись дружного войска Всеволода.

Пленников повязали и иных яростно сопротивлявшихся порубили. Но многие половцы и бродники ускакали, в их числе был и Ярополк, а также младший сын Глебов – Игорь. Пленников привезли во Владимир, и великодушный Всеволод посадил их в «поруб», темницу под запоры. Навещая их, владимирцы, видя, что среди пленников нет Ярополка, потребовали от Всеволода решительных мер. Тот послал рязанцам грозную весть, требуя выдать Ярополка. Состояние преследуемого Ярополка несложно представить. Летописец так пишет об этом: «Отбежа бо князь Ярополк Ростиславович в Воронежъ, и тамо прехожаже от града во град от многия печали и скорби не ведый себя камо ся дети». Городков вокруг Воронежа было немало. Это Животинное городище, Чертовицкое, Шиловское, Тавровское и другие.

Меж тем рязанцы, убоявшись гнева Всеволода, «ехавшие в Воронежъ и сами приведоша его в Володимирь и всадиша ту же».

Битва при Колокше в 1177 году, бегство князя Ярополка в Воронеж, являются первыми летописными упоминаниями о древнем Воронеже.

- В 2017 году в Москве широко отмечалось 870-летие со дня основания города. Воронеж на 30 лет моложе Москвы, но 840-летие города, увы, не состоялось, - сетует Юрий Петренко. – Надеюсь, что через 10 лет воронежцы достойно отметят 850-летний юбилей Древнего Воронежа!