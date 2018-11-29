2018-11-29T10:15:10+03:00
Экономика

ВТБ в Воронеже наградил корпоративных клиентов

В ходе мероприятия банк особо отметил клиентов, сотрудничество с которыми является системообразующим для деятельности воронежского подразделения ВТБ, а также организации, с которыми банк связывают многолетние партнерские отношения
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27 ноября в рамках 20-летия Воронежского филиала ВТБ организовал бизнес-конференцию для своих клиентов. В мероприятии приняли участие топ-менеджеры банка: руководитель департамента корпоративной сети - старший вице-президент Руслан Еременко, руководитель департамента кредитования регионального и среднего бизнеса - старший вице-президент Иван Розинский и начальник управления по работе с премиальными клиентами Глеб Щербаков. Они рассказали участникам о стратегии работы банка с клиентами сегмента среднего и малого бизнеса на 2019 год и среднесрочную перспективу, о тенденциях корпоративного кредитования в 2019 году, премиальном обслуживании в финансовой сфере.

В ходе мероприятия банк особо отметил клиентов, сотрудничество с которыми является системообразующим для деятельности воронежского подразделения ВТБ, а также организации, с которыми банк связывают многолетние партнерские отношения.

«Мы активно работаем с предприятиями среднего и малого бизнеса в регионах и всегда нацелены на установление долгосрочных партнерских отношений. Отрадно, что с нашей поддержкой реализовано немало значимых проектов, развивается бизнес и укрепляется экономика. Уверен, что и далее мы будем выстраивать плодотворное сотрудничество, соответствуя растущим требованиям и ожиданиям наших существующих и потенциальных клиентов», - отметил руководитель департамента корпоративной сети - старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

«За два десятилетия работы на воронежском финансовом рынке мы достигли серьезных результатов. В банке за этот период произошло немало преобразований. И многие наши клиенты прошли этот путь вместе с нами. Поэтому сегодняшняя встреча – это признательность партнерам за плодотворное сотрудничество», – добавил управляющий корпоративным филиалом банка ВТБ в Воронеже - вице-президент Владимир Пенин.

ВТБ в Воронежской области занимает прочные позиции на рынке корпоративного кредитования и привлечения. На 1 ноября 2018 года кредитный портфель корпоративного бизнеса ВТБ в Воронежской области достиг 52 млрд рублей, из которых 20 млрд – крупного бизнеса, 32 млрд – среднего и малого бизнеса, в том числе 11,7 млрд рублей - в рамках программ государственной поддержки.

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