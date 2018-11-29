2018-11-29T15:33:54+03:00
Общество

В 2018 году Дорожный фонд Воронежской области дополнительно получит 1,2 млрд рублей на содержание, ремонт и строительство дорог

При этом 910 миллионов рублей из этих поступлений составили уплаченные в текущем году штрафы ГИБДД - решение об этом принял региональный парламент, сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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На 37-ом заседании облдумы депутаты единогласно одобрили поправки в закон «О дорожном фонде Воронежской области», расширившие перечень источников формирования фонда.

– Изменениями установлено, что 70% от суммы денежных штрафов за нарушение ПДД, зачисляемых в бюджет области в текущем году, будут направлены на дорожную деятельность в регионе, а это около 910 миллионов рублей, – сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Он также отметил, что на 37-ом заседании региональный парламент поправками в закон «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» согласовал дополнительное направление в Дорожный фонд 290 миллионов рублей от транспортного налога и акцизов на нефтепродукты. Таким образом, в текущем году общий объем Дорожного фонда Воронежской области составил около 12,7 миллиардов рублей.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов также напомнил, что с 2019 года штрафы за нарушение ПДД в дорожный фонд региона будут зачисляться в полном объеме. Соответствующие изменения в законе «О дорожном фонде Воронежской области» Воронежская областная Дума одобрила на предыдущем заседании.

Корректировка регионального закона была обусловлена вступающими в силу изменениями федерального законодательства, пояснил Владимир Нетёсов.

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