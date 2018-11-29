2018-11-29T12:02:26+03:00
Общество

Студенты ВГУ получили именные стипендии за разработки в сфере телекоммуникаций и IT

Учащиеся вуза предлагали инновации, которые помогут выйти за рамки устоявшихся правил
Олег ИВАНОВ
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– Мы можем при помощи обычной веб-камеры и компьютера, которые есть сегодня дома у каждого, сделать недорогую интерактивную поверхность. Представьте: вам нужно удаленно включить, например, микроволновую печь. Мое программное обеспечение поможет сделать это, – эмоционально объяснял Мечислав Принев, 19-летний второкурсник ВГУ.

Мечислав – студент факультета прикладной математики, информатики и механики – он со школьных лет увлекается программированием. 26 ноября его проект программного комплекса «SmartWall» был признан победителем конкурса «Открой новые возможности с Tele2».

Важно понимать свою востребованность

Оператор мобильной связи предложил учащимся Воронежского государственного университета разработать проекты в сфере телекоммуникаций и IT. На выбор были предложены пять тем: «Технологии для жизни», «Большие города», «Образовательные горизонты», «Отдых будущего» и «На пользу бизнеса». Каждое направление напрямую относится к важным жизненным сферам: социальной, технологической, образовательной, туристической и бизнес-среде.

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Более 200 студентов Воронежского государственного университета претендовали на стипендию Tele2, более 30 полуфиналистов выдвинули на рассмотрение экспертной комиссии свои разработки. Но только семь лучших стали стипендиатами: победитель получил грант в 100 тысяч рублей, две идеи оператор поддержал стипендиями по 50 тысяч, еще четыре отметил суммами по 25 тысяч рублей.

- Эта стипендия доказывает, что мой проект востребован. Значит, я не зря им занимаюсь. Деньги, скорее всего, вложу в дальнейшее развитие. Проект уже находится в завершающей стадии, но сейчас нужны будут средства на открытие своего малого инновационного предприятия и, конечно же, на продвижение «SmartWall», - поделился планами Мечислав Принев.

Дмитрий Ендовицкий, ректор Воронежского государственного университета отметил, что проект корпоративных стипендий – это важный пример того, как бизнес может обращаться к студенческому сообществу за новыми идеями. Кроме того, такой опыт показывает, насколько современная молодежь готова к тем требованиям, которые выдвигает ускоряющий темп современной жизни. Ректор выразил надежду, что проект «Открой новые возможности» продолжится и в дальнейшем.

– Конкурс помогает увидеть, какие передовые мысли есть у нашей молодежи. Ребята с большим энтузиазмом приходили на встречи с кураторами, прислушивались к советам и проводили корректировку работ. Мы понимаем, куда они стремятся, где хотят приложить свои усилия. Хочу отметить, что студенты могут получить не только стипендию от нашей компании, но и пройти оплачиваемую стажировку, - подчеркнул Дмитрий Садыков, директор макрорегиона «Черноземье» Tele2.

Разработки будущего

По словам Дмитрия Садыкова, в ряде разработок телекоммуникационная компания, видит потенциал для того, чтобы адаптировать их под современные реалии. Вполне вероятно, что через год или два не только воронежцы, но и другие жители нашей страны будут пользоваться такими проектами, как, например, «Car-music-help».

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Этот «музыкальный помощник автомобилиста» придумал Тимур Анищев. Студент предлагает следить за показателями водителя и предоставлять индивидуальный подбор музыки для увеличения концентрации за рулем. Тимур разделил второе место с Татьяной Подакиной. Название проекта этой девушки говорит само за себя «Стажировка для взрослых». Работаете в офисе, а мечтаете попробовать себя на производстве? Почему бы и нет? Идея Татьяны предполагает стажировку для заинтересованных в личностном росте людей в самых разнообразных сферах.

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Третье место заняли сразу четверо студентов ВГУ: Анастасия Сапрыкина с инновационной реконструкцией Петровской набережной; Авдеев Николай с приложением, автоматизирующим типографскую верстку; Глеб Алексеев, предложивший внедрить курс «Методы эффективного обучения» и Вера Горлова с разработкой приложения для сортировки мусора.

– Пример ребят, которые получили стипендию, воодушевляет и нашу компанию, - сказал Дмитрий Садыков. – Мы надеемся, что в перспективе работа будет продолжаться. Все проекты, прошедшие защиту, очень достойные, и надеюсь, что они обязательно воплотятся в жизнь.

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