Доверься "Шестому чувству"

Нередко при покупке жилья в человеке борются два желания - хочется жить на природе и при этом иметь минимальные хлопоты, неизбежно связанные с частным домом. И в этом плане жилой комплекс "Шестое чувство" от застройщика "Стэл-инвест" просто идеальный вариант.

Компания совсем недавно начала заселение первой очереди первой позиции в одном из , пожалуй, самых живописных мест Воронежа. От Московского проспекта до Подгорного буквально 15 минут езды (причем пробки в данном направлении возникают очень редко), а окружная дорога и того ближе – в 3 минутах. Однако эта оторванность от города позволяет микрорайону оставаться островком безопасности, свободы и тишины.

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"Шестое чувство" - это то жилье, которое способно изменить образ жизни. Поскольку рядом с жилым комплексом много зелени, прогулка с ребенком, с собакой и просто пробежка доставят огромное удовольствие. Низкая плотность застройки, большое пространство для парковок дают ощущение свободы и гармонии.

Это стало решающим аргументом для супругов Александра и Валентины Ивахно.

- Мы сами из деревни. Поэтому искали квартиру "не слишком в городе". Потом, дом построен из кирпича, все сделано в хорошем смысле слова по-старинке - толстые стены. Нам это очень понравилось, а мы много застройщиков посмотрели. Такого же качества квартиры в городе стоят на порядок дороже. Цена нас устроила, - рассказал глава семейства.

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В целом в ЖК "Шестое чувство" можно жить, не выезжая за приделы микрорайона. Так, проект планировки территории мкр. Подгорное* предусматривает строительство школы, поликлиники, детского сада (вдобавок к уже существующему в Подгорном), нескольких торговых центров и паркингов. Помимо этого территория "Шестого чувства" поделена на несколько зон для отдыха и занятий спортом. Уличные тренажеры, игровые детские площадки, беседки для отдыха, зона для выгула собак и мн. др. - все это находится в шаговой доступности.

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- Мне очень нравится расположение дома. Сам дом нравится, как он построен. Да и компания "Стэл-инвест" не подвела - сдала все в установленные сроки, без задержек, - отметила новоиспеченная хозяйка однокомнатной квартиры Инна Синяткина.

За счет невысокой цены на квадратный метр застройщик смог сделать более интересный проект, не стесненный ограниченными пространством. К слову, цена на квартиры в ЖК начинается от 1,5 млн. рублей. За эти деньги покупатели получают жилье "под ключ" - с чистовой отделкой.

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Всего же в ЖК «Шестое чувство» планируется строительство пяти жилых домов, размещенных на территории более 32 тыс. кв.м. "Стэл-инвест" существует на строительном рынке уже 40 лет и строит жилье на собственные средства, не привлекая заемные. Квартиры приобретаются в рамках долевого строительства, и к моменту сдачи дома в эксплуатацию уже имеют своих хозяев.

*Информация о строительстве объектов социальной инфраструктуры в мкр. Подгорное предоставлена на основании проекта планировки территории, ограниченной улицами Покровская, Композитора Ставонина, Независимости, Антонова-Овсеенко, утвержденного Постановлением Администрации городского округа город Воронеж № 1138 от 28 декабря 2016 г.

Цена действительна на момент публикации.

Застройщик ООО Специализированный застройщик "Стэл-инвест". Долевое строительство в рамках ФЗ-214 от 30.12.2004 г. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.stelinvest.ru или по адресу г. Воронеж, Московский пр-т, 109а, офис 1.

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